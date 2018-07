Diretta Roma-Latina risultato live 5-0 streaming video e tv | i giallorossi dilagano

Diretta / Roma-Latina (risultato live 1-0) streaming video e tv : Schick trova subito la via del gol! : DIRETTA Roma Latina info streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della prima amichevole dei giallorossi in terra pontina (oggi 14 luglio)(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 18:36:00 GMT)

Latina-Roma sabato prossimo - Diretta tv e streaming : l'amichevole visibile anche su Sky Go : Prima amichevole estiva per la Roma di Eusebio Di Francesco. sabato 14 luglio, alle ore 18:30, la squadra capitolina scendera' in campo contro la corregionale formazione del Latina. L'incontro sara' giocato allo allo stadio latinense “Domenico Francioni” e rappresentera' il primo banco di prova importante per testare la tenuta atletica e lo stato di preparazione acquisito nel corso di quest'inizio di stagione. Oltre che dal vivo, all'impianto ...