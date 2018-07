Diretta Facebook di due ex boss Messaggi cifrati e avvertimenti Ma dal Viminale nessun

Jago - scolpire il marmo in Diretta su Facebook : l’arte per tutti del 31enne ciociaro : Scultore italiano, anzi, ciociaro (FR), 31 anni compiuti lo scorso 18 aprile e oltre 300mila follower tra Facebook e Instagram. Il suo nome? All’anagrafe e per i familiari (ma non sempre) Jacopo Cardillo, per i fan e per il mondo intero Jago: “Ho scelto di chiamarmi così tanti anni fa e alla fine è un po’ come se ci si abituasse a parlare un’altra lingua”. Firmatario del ritratto Habemus hominem – un busto in marmo raffigurante ...

Uomini e no : l'incontro all'Isola Tiberina in Diretta Facebook : Appuntamento questa sera alle 22 con Damilano, Zoro e Aboubakar Soumahoro Uomini e no: la copertina manifesto de L'Espresso"

Il calcio sbarca su Facebook : Premier League in Diretta sui social : Dopo Amazon, anche Facebook entra nel ricchissimo business dei diritti tv legati al calcio. Secondo il Times, il social media di Mark Zuckerberg si sarebbe aggiudicato i diritti per la trasmissione ...

#ASKFASSONE - L'AD DEL MILAN TORNA A PARLARE/ Diretta Facebook dopo i silenzi : "Uefa? Non cambia il progetto" : #ASKFASSONE, L'AD del MILAN TORNA a PARLARE: dopo i silenzi degli ultimi giorni, il dirigente rossonero sarà protagonista di una Diretta Facebook, ecco i temi(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 23:53:00 GMT)

#AskFassone - l'ad del Milan torna a parlare/ Diretta Facebook dopo i silenzi : "Vedremo chi metterà 32 milioni" : #AskFassone, l'ad del Milan torna a parlare: dopo i silenzi degli ultimi giorni, il dirigente rossonero sarà protagonista di una Diretta Facebook, ecco i temi(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 19:03:00 GMT)

#AskFassone - l'ad del Milan torna a parlare/ Diretta Facebook dopo i silenzi : dalla sentenza Uefa al mercato : #AskFassone, l'ad del Milan torna a parlare: dopo i silenzi degli ultimi giorni, il dirigente rossonero sarà protagonista di una Diretta Facebook, ecco i temi(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 15:12:00 GMT)

Conte : tasse eque - salario minimo e giù debito con la crescita. Diretta Facebook : Al via il discorso programmatico in Senato del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte sulle quali chiederà la fiducia. È la prima vera prova del premier, che si è autodefinito «avvocato difensore del popolo italiano». contratto di governo M5S-Lega sarà certamente la traccia fondamentale su cui chiederà la fiducia al Senato e domani alla Camera. Ma tutti si aspettano un segnale che garantisca l'autonomia della sua premiership...

Di Maio presenta in Diretta Facebook tutti i dipendenti del ministero : Luigi Di Maio ha incontrato i dipendenti del ministero dello Sviluppo Economico in diretta Facebook, portando per la seconda volta in pochi giorni i suoi follower all'interno di uno dei luoghi in cui ...

Di Maio - Diretta Facebook dal Mise : 'Jobs act da rivedere - via a spesometro e investimenti su auto elettrica' : La gente non ha certezza neanche più per prenotarsi le vacanze non solo per sposarsi e se dobbiamo dare più forza all'economia la dobbiamo ridurre'.

Di Maio - Diretta Facebook dal Mise : 'Jobs Act da rivedere - quota 100 per superare legge Fornero' : La gente non ha certezza neanche più per prenotarsi le vacanze non solo per sposarsi e se dobbiamo dare più forza all'economia la dobbiamo ridurre'.

Di Maio - Diretta Facebook dal Mise : «Jobs Act da rivedere - quota 100 per superare legge Fornero» : «Questi due ministeri insieme sono una potenza, se si parlano. Da questi ministeri partono i nostri cavalli di battaglia». Lo afferma in un video su Facebook dal Ministero dello...

Di Maio - Diretta Facebook dal Mise : «Jobs act da rivedere - via a spesometro e investimenti su auto elettrica» : «Questi due ministeri insieme sono una potenza, se si parlano. Da questi ministeri partono i nostri cavalli di battaglia». Lo afferma in un video su Facebook dal Ministero dello...

PD in piazza - Martina a Salvini : "Esci dalla Diretta Facebook e vieni a confrontarti" : Nel giorno del giuramento del nuovo Governo, il Partito Democratico è sceso in piazza a Roma e Milano in difesa della Costituzione. Le due manifestazioni erano infatti state annunciate dopo la minaccia dell'impeachment nei confronti di Mattarella, poi ritirata sia da parte del Movimento 5 Stelle che da parte di Fratelli d'Italia. La manifestazione si è tenuta ugualmente, trasformandosi in un dibattito sul nuovo Governo.Sul palco di Roma si ...

Il nemico della piazza dem di Santi Apostoli è Salvini. Martina : "Esci dalla Diretta Facebook" : Entrando a piazza Santi Apostoli da Vicolo del Piombo, i turisti incuriositi dalla musica si mischiano con i militanti del Partito Democratico che tengono in mano la bandiera dell'Europa. Sembra la metafora di questo nuovo corso che parte dall'opposizione al governo dei "populisti". Inclusivo, unitario, europeista. Non è un caso che gli applausi più forti dalla platea siano arrivati quando il segretario Maurizio Martina ha ...