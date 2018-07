Dimenticati e silenziosi sono 5 milioni gli anziani soli

ilgiornale

(Di sabato 14 luglio 2018) È il 9 di luglio ele 9 di mattina, cuore di Napoli. Una signora compone il numero 113, il numero per le emergenze. Chiede aiuto, dice che è stata rapinata. Quanti anni ha, signora? "Novantatrè". Sul posto, in zona San Carlo dell'Arena, accorre una pattuglia. Gli agenti, preoccupati dalla telefonata ricevuta, arrivano in fretta. Ma la signora non è legata, è tranquilla, sta bene, i capelli ordinati, il vestito blu. La rapina, in realtà, non c'è mai stata. La signora ha chiamato perché si sentiva sola. Dopo una certa età ci si sente spesso. E quando le città si svuotano, le scuole chiudono e i bambini se ne vanno, il vuoto si fa sentire e pesa. Quello dellatudine è un problema sottovalutato nella nostra società, che vive di velocità e ignora la lentezza. Come se la gente sui social e le persone fuori, vivessero su binari paralleli che non si incontrano. Ma c'è ...