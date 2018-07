Di Maio | Via 8mila posti ? Numeri non miei Fonti M5s | pulizia in Ragioneria e

Di Maio “via funzionari pro Ceta/ Governo vs trattato libero scambio Canada-Ue : Tajani “clima non democratico” : Luigi Di Maio alla Coldiretti: "respingeremo il trattato Ceta, saranno rimossi i funzionari che lo difenderanno". Boccia, Confindustria: "grave errore ratificarlo"(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 19:15:00 GMT)

Trattato Ue-Canada - Di Maio : ‘Maggioranza non lo voterà. Via funzionari italiani che lo difendono all’estero’ : Non solo il governo Conte dirà no al Ceta, il discusso Trattato commerciale tra Ue e Canada, ma è pronto a “rimuovere” i funzionari che rappresentano l’Italia all’estero se “continueranno a difenderlo”. Parola del ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, che nel suo intervento all’assemblea di Coldiretti è tornato ad attaccare il Ceta dopo che già il premier e il ministro ...

Trattato Ue-Canada - Di Maio : “La maggioranza non lo voterà. Via i funzionari italiani che lo difendono all’estero” : Non solo il governo Conte dirà no al Ceta, il discusso Trattato commerciale tra Ue e Canada, ma è pronto a “rimuovere” i funzionari che rappresentano l’Italia all’estero se “continueranno a difenderlo”. Parola del ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, che nel suo intervento all’assemblea di Coldiretti è tornato ad attaccare il Ceta dopo che già il premier e il ministro ...

Voucher : Di Maio a Coldiretti - scriviamo norma insieme : Roma, 13 lug. (AdnKronos) – ‘Se i Voucher sono così importanti, l’unica cosa che vi chiedo e’ di scrivere la norma insieme per fare in modo che non si sfrutti né un giovane, né un meno giovane”. Così il ministro per il Lavoro e per lo Sviluppo economico Luigi Di Maio parlando davanti alla platea dell’assemblea della Coldiretti. L'articolo Voucher: Di Maio a Coldiretti, scriviamo norma insieme sembra essere il ...

Voucher : Di Maio a Coldiretti - scriviamo norma insieme : Roma, 13 lug. (AdnKronos) – ‘Se i Voucher sono così importanti, l’unica cosa che vi chiedo e’ di scrivere la norma insieme per fare in modo che non si sfrutti né un giovane, né un meno giovane”. Così il ministro per il Lavoro e per lo Sviluppo economico Luigi Di Maio parlando davanti alla platea dell’assemblea della Coldiretti.L'articolo Voucher: Di Maio a Coldiretti, scriviamo norma insieme sembra ...

Vitalizi - taglio approvato : al via da gennaio 2019/ Di Maio e Fico esultano - Sgarbi : "ignoranti come capre" : Di Maio, Vitalizi: ok di Salvini, "oggi giornata storica". Voto in Ufficio di Presidenza alla Camera su delibera Fico: M5s e Lega ok, dubbi di Pd e Forza Italia (ma alla fine diranno Sì)(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 18:30:00 GMT)

VITALIZI - TAGLIO APPROVATO : AL VIA DA GENNAIO 2019/ Di Maio : “Sogno diventa realtà”. Fico : “Delibera forte” : Di Maio, VITALIZI: ok di Salvini, "oggi giornata storica". Voto in Ufficio di Presidenza alla Camera su delibera Fico: M5s e Lega ok, dubbi di Pd e Forza Italia (ma alla fine diranno Sì)(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 17:28:00 GMT)

La Camera dà il via libera al taglio dei vitalizi. Di Maio : 'Ora le pensioni d'oro' : L'ufficio di presidenza della Camera ha dato il via libera alla delibera del presidente Roberto Fico che taglia i vitalizi degli ex deputati, ricalcolando gli assegni percepiti in base al metodo ...

La Camera dà il via libera al taglio dei vitalizi. Di Maio : "Ora le pensioni d'oro" : L'ufficio di presidenza della Camera ha dato il via libera alla delibera del presidente Roberto Fico che taglia i vitalizi degli ex deputati, ricalcolando gli assegni percepiti in base al metodo contributivo. I Sì sono stati 11, 9 della maggioranza (M5s e Lega), 1 del Pd e 1 di Fdi. "Finalmente

Taglio vitalizi - via libera della Camera. Di Maio : giornata storica : Il provvedimento del presidente Roberto Fico taglia i vitalizi degli ex deputati, ricalcolando gli assegni percepiti in base al metodo contributivo

Di Maio : «Via ai vitalizi e taglio alle pensioni d’oro sopra i 4mila euro»|Schede|Video Cosa cambia e chi ci perde : Il ministro del Lavoro: «Mi avevano sempre detto che non si poteva fare, siamo arrivati noi e in meno di 100 giorni li abbiamo tagliati». Sforbiciata anche alle pensioni sopra i 4 mila euro

Di Maio : «Via ai vitalizi e taglio alle pensioni d’oro sopra i 4mila euro»|Schede|Video : Il ministro del Lavoro: «Mi avevano sempre detto che non si poteva fare, siamo arrivati noi e in meno di 100 giorni li abbiamo tagliati». Sforbiciata anche alle pensioni sopra i 4 mila euro

Di Maio : «Via ai vitalizi e taglio alle pensioni d’oro sopra i 4mila euro»|Schede : Il ministro del Lavoro: «Mi avevano sempre detto che non si poteva fare, siamo arrivati noi e in meno di 100 giorni li abbiamo tagliati». Sforbiciata anche alle pensioni sopra i 4 mila euro

Di Maio : "Oggi via i vitalizi - giornata storica" : "La voce dell'Italia in Europa - ha aggiunto il leader di M5S - si sentirà forte e chiara, perché il problema principale in Italia sono lavoro ed economia e questo è il momento in cui si trovano le ...