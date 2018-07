Di Maio | lobby contro decreto Dignità Non si perderanno 8 mila posti

Decreto dignità - Di Maio : “Perdita di 80mila posti di lavoro? Numero senza alcun valore. Lobby contro il decreto” : Luigi Di Maio, in viaggio verso Matera per festeggiare anche il bye bye ai vitalizi ha trasmesso un messaggio sulla sua pagina facebook: “Nella relazione al Decreto dignità c’è scritto che farà perdere 8mila posti di lavoro in un anno. Quel Numero, che per me non ha alcuna validità, è apparso la notte prima che il dl venisse inviato al Quirinale. Non è un Numero messo dai miei ministeri o altri ministri”. La verità è che ...

Decreto dignità - Di Maio accusa le lobby : -8mila posti di lavoro in meno non esiste : Il ministro del lavoro e dello sviluppo economico Luigi Di Maio contro i poteri forti, rei di aver manomesso il suo Decreto dignità e inserito il passaggio con gli 8mila posti di lavoro in meno."Nella relazione" al Decreto dignità "c'è scritto che farà perdere 8mila posti di lavoro in un anno. Quel numero, che per me non ha alcuna validità, è apparso la notte prima che il dl venisse inviato al Quirinale. ...

Dl dignità - Di Maio : “Meno ottomila posti di lavoro? Quel numero è un boicottaggio delle lobby” : «Leggo sui giornali che il decreto farebbe perdere ottantamila posti di lavoro, non sta da nessuna parte. C’è un altro numero, ottomila, perché nella relazione c’è scritto che questo decreto farà perdere ottomila posti di lavoro in un anno. Quel numero, che per me non significa assolutamente nulla: è apparso nella relazione tecnica al decreto la no...

Luigi Di Maio - dl dignità : 'Complotto delle lobby - hanno manomesso la relazione tecnica' : Deliri da grillini: Luigi Di Maio grida al complotto. Già, il ministro del Lavoro non ha gradito i rilievi della relazione tecnica sul decreto dignità che ha messo in luce un fattore finora rimasto ...

Stop a 8mila contratti? Di Maio : non esiste - Decreto dignità ha lobby contro : Nella relazione tecnica al provvedimeto «non c’è scritto quanti contratti a tempo indeterminato nasceranno per effetto della stretta dei contratti a tempo determinato»: ministro «perplesso»...

Dl Dignità - Di Maio : “Ottomila posti in meno in un anno? Numero apparso nella notte. Le lobby contro questa legge” : Una cifra inserita nella notte nella relazione tecnica della ragioneria dello Stato al dl Dignità. E che ha un unico obiettivo: “Indebolire il decreto e il Movimento 5 stelle”. Il motivo? Il Dl Dignità “ha contro lobby di tutti i tipi”. Luigi Di Maio evoca il complotto per commentare numeri della relazione tecnica del decreto Dignità, secondo cui le nuove norme anti-precariato porteranno ad una diminuzione dei contratti a ...

Decreto dignità - Di Maio accusa le lobby : -8mila non esiste : Il ministro del lavoro e dello sviluppo economico Luigi Di Maio contro i poteri forti, rei di aver manomesso il suo Decreto dignità e inserito il passaggio con gli 8mila posti di lavoro in meno."Nella relazione" al Decreto dignità "c'è scritto che farà perdere 8mila posti di lavoro in un anno. Quel numero, che per me non ha alcuna validità, è apparso la notte prima che il dl venisse inviato al Quirinale. ...

Lavoro : Di Maio - -8mila posti? numero spuntato all’ultimo - lobby contro di noi (2) : (AdnKronos) – “Leggo sui giornali di stamattina -ha detto Di Maio in diretta Fb- che il decreto Dignità farebbe perdere 80mila posti di Lavoro. Mi faccio una risata perchè 80mila non sta da nessuna parte. Invece c’è un altro numero: 8mila che i giornali riportano perché c’è scritto nella relazione che accompagna questo decreto. Quel numero per me non ha nessuna validità perchè nessuno ha spiegato cosa significa ...

Di Maio : “Lobby contro decreto dignità” : Roma, 14 lug. (AdnKronos) – , mi faccio una risata”. Lo dice Luigi Di Maio in un video su Fb a proposito delle critiche al dl Dignità che porterebbe a una contrazione di 80mila posti di lavoro. “C’è un altro numero invece: 8mila. Perché nella relazione c’è scritto che questo dl farà perdere 8mila posti di lavoro in un anno. Ci tengo a dirvi che quel numero è apparso la notte prima che il dl venisse inviato al ...

Di Maio accusa : 'Il decreto Dignità ha le lobby contro' : "Nella relazione" al decreto Dignità "c'è scritto che farà perdere 8mila posti di lavoro in un anno. Quel numero, che per me non ha alcuna validità, è apparso la notte prima che il dl venisse inviato ...

Dl Dignità - Di Maio : "8 mila posti in meno? Numeri non del Governo"/ Video - "Abbiamo contro le lobby" : Decreto Dignità, Mattarella firma il testo: arriva l'ok del Presidente della Repubblica, la Ragioneria di Stato ha trovato le coperture, ecco tutte le novità(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 15:36:00 GMT)

Di Maio : "Lobby contro decreto dignità" : "80mila è un numero che non sta da nessuna parte , mi faccio una risata". Lo dice Luigi Di Maio in un video su Fb a proposito delle critiche al dl Dignità che porterebbe a una contrazione di 80mila ...

**Lavoro : Di Maio - -8mila posti? numero spuntato all’ultimo - lobby contro di noi** : Roma, 14 lug. (AdnKronos) – “80mila è un numero che non sta da nessuna parte, mi faccio una risata”. Lo dice Luigi Di Maio in un video su Fb a proposito delle critiche al dl Dignità che porterebbe a un contrazione di 80mila posti di lavoro. “C’è un altro numero invece: 8mila. Perchè nella relazione c’è scritto che questo dl farà perdere 8mila posti di lavoro in un anno. Ci tengo a dirvi che quel numero è ...

Decreto dignità - Berlusconi : E' contro le aziende. Di Maio : Lo teme perché penalizza le lobby del gioco : 'Torna il peggio della sinistra dirigista' dice il leader di Forza Italia. 'E' solo preoccupato perché il Decreto è contro le lobby del gioco d'azzardo tanto care alle sue tv. Se ne faccia una ragione'...