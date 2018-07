Di Maio denuncia complotto delle lobby contro decreto Dignità | ‘Testo modificato’ Ma il

Vendita Ilva - Di Maio : governatore Emiliano denuncia irregolarità : Sulla Vendita dell'Ilva "il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha fatto pervenire una lettera al Ministero dello Sviluppo Economico. Si denunciano irregolarità sulla gara con cui ...

Luigi Di Maio denunciato per diffamazione : alla Camera nuova richiesta di procedere. Ma la giunta che deve decidere non c’è : La Camera dei Deputati ha ricevuto la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Luigi Di Maio il primo giugno, 24 ore prima che il vicepremier e ministro salutasse l’assenza di indagati nel suo governo, sostenendo che non accadeva dal 1994. Il procedimento è legato alla querela promossa un anno fa da alcuni giornalisti per le cosiddette “liste di proscrizione” del febbraio 2017, quando l’allora vicepresidente di ...

Asti - un pensionato denuncia Di Maio per vilipendio al Capo dello Stato : Luigi Di Maio è Stato denunciato. L'accusa è quella di vilipendio al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'autore della denuncia un pensionato di 72 anni di Asti, in Piemonte.La richiesta di denunciare il Capo politico del MoVimento 5 Stelle, da ieri anche vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico in pectore, è arrivata ieri alla procura di Asti, depositata dall'avvocato Erik Bodda, ...

