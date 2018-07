Depressione | come influenza la salute fisica?

Come la Depressione stravolge il nostro linguaggio : Dal modo in cui ti muovi e dormi a Come interagisci con le persone che hai intorno: la depressione cambia ogni cosa. Traspare anche dal modo in cui parli e in cui ti esprimi quando scrivi. A volte, ...

Demoni - le offese razziste a Balotelli - la grande Depressione di Buffon e l’arrivo da migrante di Coulibaly : storie di calciatori - non come te le aspetti : “È una collezione di figurine diverse, l’album degli uomini prima che indossino la divisa sociale”. Lo spiega Carlo Ancellotti, neo allenatore del Napoli, nella prefazione al libro Demoni (Vallardi) scritto da Alessandro Alciato. Tredici capitoli per tredici protagonisti del mondo del calcio a cui la vita ha dato tantissimo, ma anche sottratto qualcosina. depressione, razzismo, tragedie personali ed eventi naturali come un terremoto, uno stalker ...

Buffon - la Depressione e un quadro come ancora di salvataggio : “ero da solo - vi dico come ne sono uscito” : Nel libro scritto da Alessandro Alciato, Gigi Buffon racconta come ha superato il difficile periodo della depressione Continuano a uscire le anticipazioni del libro di Alessandro Alciato ‘Demoni‘, che racconta storie particolari anche di calciatori. Dopo gli aneddoti relativi a Balotelli, ecco adesso quelli su Gigi Buffon, il quale ha rivelato al giornalista di Sky come sia riuscito a superare il suo periodo di depressione. Foto ...