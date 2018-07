Delegazione Lega incontra il Questore di Perugia e il sindacato Polizia

Delegazione italiana a Johannesburg in occasione del centenario della nascita di Nelson Mandela : ... Rosetta Buchetti, Claudio Bertini e Massimo Gramigni, operanti nel campo dell'organizzazione di eventi, che avevano individuato le grandi potenzialità della struttura ad ospitare non solo spettacoli,...

Una Delegazione nigeriana a Offida : Offida delegazione nigeriana a Offida. Lo scorso 5 luglio il Sindaco, Valerio Lucciarini e l'Assessore alla Pianificazione e alla Gestione, Roberto D'Angelo e Dante Bartolomei della Fideas hanno ...

Di Maio ha incontrato una Delegazione USB sul problema dello sfruttamento del lavoro dei braccianti : ... il Ministero del Sud, il Ministero delle Infrastrutture e il Ministero dell'Agricoltura perché le leggi vigenti in materia possano funzionare.» Autore Mario Falorni Categoria Economia

Farnesina : Delegazione italiana all'Unesco ottiene iscrizione di Ivrea in lista patrimonio mondiale : ... è rientrata in Italia da Manama, in Bahrein, dove sono riuniti gli stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura , Unesco, . Nel corso della missione,...

CONSULENTI DEL LAVORO - Folta Delegazione di casertani a Milano per il Festival del Lavoro. Gianfranco Ginolfi - presidente CPO Caserta - : «... : A noi CONSULENTI del LAVORO spetta il compito di guidare il lavoratore " ma anche chi si accinge a entrare nel mondo del LAVORO " a una corretta gestione della propria vita contributiva. Si tratta di ...

Judo - tutto quello che c’è da sapere sulla Delegazione azzurra al Campionato d’Europa Cadetti : Il Campionato d’Europa Cadetti è alle porte, ma la nostra delegazione è già a Sarajevo, carica per portare alta la bandiera. Ieri, martedì 26 giugno, la nazionale italiana di Judo Cadetti è partita compatta: saranno in venti i nostri ragazzi e le nostre ragazze che scenderanno sul tatami del “Juan Antonio Saramach” sport hall, con tre ospiti d’eccezione per il mixed team event: Ylenia Monacò, Caterina Mazzotti e ...

Vaccini - il sottosegretario M5s Gaetti vede Delegazione Free Vax al Viminale : “Solo un incontro privato” : “Se ho ricevuto i Free Vax al Viminale? E’ stato un incontro privato con amici e colleghi che conosco da 15 anni”. Il sottosegretario M5s e medico Luigi Gaetti, insieme alla senatrice grillina Enza Blundo, ha confermato a ilfattoquotidiano.it di aver ricevuto nel suo ufficio al ministero dell’Interno il gruppo di attivisti contrari all’obbligatorietà vaccinale. Tra loro anche Dario Miedico, medico radiato ...

Trani News - Educational tour - Trani ospita una Delegazione di giornalisti e opinion leader nazionali : Inizia la stagione dei grandi eventi cittadini. A partire da questa sera e fino a domenica il cielo di Trani sarà colorato dagli spettacoli della terza edizione del Festival dell'arte pirotecnica. In contemporanea con la manifestazione, a Trani giungerà una delegazione di giornalisti ed opinion leader di altre Regioni d'Italia ...

Spazio : Delegazione ASI incontra il nuovo DG dell’Agenzia Spaziale Russa : Il 31 maggio una delegazione ASI, guidata dal Presidente Roberto Battiston, è stata a Mosca invitata dall’Ambasciatore Pasquale Terracciano, insieme all’astronauta Samantha Cristoforetti. In mattinata circa 400 studenti e docenti hanno accolto Samantha Cristoforetti e la delegazione ASI presso l’Università dell’Amicizia tra i popoli (RUDN), dove l’astronauta ha raccontato la sua esperienza a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Numerose ...

Migranti - Migliore vs Giordano : “Con Delegazione Pd andrò a Rosarno”. “L’avete abbandonata per 5 anni - lei fa ridere” : Seconda parte dell’accesa polemica tra il deputato Pd, Gennaro Migliore, e il giornalista Mario Giordano nel corso de L’Aria che Tira, su La7 (qui la prima parte). La querelle raggiunge il clou, quando Giordano ripete all’indirizzo di Migliore: “Si vergogni”. La conduttrice, Myrta Merlino, è costretta a lanciare un servizio per far sbollire gli animi. Ma lo scontro riprende dopo qualche minuto, quando deputato dem ...

Sinistra - prove di unità. Da Leu lettera al Pd. E una Delegazione andrà alla manifestazione dem pro Mattarella : ROMA - Tra 12 settimane , a settembre, o 24 settimane , a dicembre, . Qualunque sia il tempo prima di tornare alle urne, il Pd deve decidere come presentarsi. Matteo Renzi, l'ex segretario, lancia con ...

Sicilia : Miccichè incontra Delegazione ministri Albania e Kosovo : Palermo, 28 mag. (AdnKronos) - Il presidente dell’Assemblea regionale Siciliana Gianfranco Miccichè ha ricevuto questa mattina, nella Torre Pisana di Palazzo dei Normanni, una delegazione di ministri della Repubblica d’Albania e della Repubblica del Kosovo (ministro della Diaspora d’Albania Majko Pa

Infortuni : Veneto - in Consiglio regionale ricevuta Delegazione lavoratori metalmeccanici : Venezia, 22 mag. (AdnKronos) - Gli Assessori regionali al lavoro Elena Donazzan e alla sanità Luca Locetto hanno ricevuto oggi a Venezia, presso palazzo Ferro Fini, sede del Consiglio regionale del Veneto, una delegazione formata dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali e dei lavoratori ope

Canottaggio - Europei Junior 2018 : la Delegazione azzurra : Ecco i nomi degli atleti azzurri che parteciperanno agli Europei Junior 2018 in programma in Francia Ultimi giorni di raduno per gli azzurrini che, agli ordini dei Capi Allenatore Junior Maschile e Femminile Valter Molea e Massimo Casula, stanno ultimando le rifiniture in vista dell’Europeo di categoria in programma a Gravelines (Francia) il 26 e 27 maggio prossimi. La squadra azzurra, forte di 49 elementi (27 uomini e 22 donne) rimarrà a ...