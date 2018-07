Decreto dignità è in Gazzetta ufficiale | in vigore da oggi

Stagionali : che cosa cambia col Decreto Dignità : ... un periodo di inattività non inferiore a settanta giorni continuativi o a centoventi giorni non continuativi; preparazione e produzione di spettacoli per il personale addetto a singoli spettacoli o ...

Decreto dignità in Gazzetta Ufficiale : DM - 120 giorni per eseguire le sentenze : Dopo le polemiche dei giorni passati finalmente giunge in dirittura d’arrivo il tanto atteso Decreto Dignità con la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Si tratta, per l’esattezza, del Decreto 12 luglio 2018, n. 87 recante le ”Disposizioni urgenti per la Dignità dei lavoratori e delle imprese”. All’interno vengono confermate interamente tutte le misure promesse da […] L'articolo Decreto Dignità in Gazzetta Ufficiale: ...

Le beffe del Decreto dignità : perdita di 8 mila occupati l'anno - risparmi sulla Naspi e coperture dalle slot : Beffa per i lavoratori nel Decreto Dignità: meno lavoro e meno sussidio di disoccupazione. Per lo Stato questo si traduce in un minor gettito fiscale (circa 3,5 milioni nei prossimi anni) e minori entrate contributive, ma (paradosso) il danno si riduce per via della minore spesa per la Naspi.Tutto è legato ai paletti imposti ai contratti a termine e a quelli in somministrazione, che avranno durata massima complessiva di 24 mesi ...

Decreto dignità - Rete Imprese : 'E' sbagliato - toglie lavoro invece di crearlo' : "Ora " conclude Vaccarino " confidiamo che il parlamento raccolga le tante proposte che stanno arrivando dal mondo delle Imprese e voglia realizzarle".

Le battutacce di Casalino e le conseguenze del Decreto dignità. Di cosa parlare a cena : La correzione dei conti pubblici andrebbe fatta, intorno ai 5 miliardi, ma il pur adorabile Giovanni Tria fa finta di niente davanti alle evidenze che gli vengono mostrate dai commissari europei Moscovici e Dombrovskis. E ormai siamo a metà luglio, con un decreto lavoro che le spese per lo stato le

Pd e Forza Italia contro Luigi Di Maio : “80.000 posti di lavoro in meno - il Decreto dignità porta disoccupazione” : Forza Italia e Partito Democratico si oppongono all'approvazione del decreto dignità, in particolare alle norme che andranno a regolare i rapporti a termine: "Ottantamila posti di lavoro in meno in 10 anni. Sono quelli che prevede in relazione del decreto dignità. Ma non doveva essere la Waterloo del precariato? Il problema del lavoro non si risolve distruggendolo", commenta il segretario dem Maurizio Martina su Twitter.Continua a leggere

Decreto dignità - cosa prevede : tutte le misure - : Dalla stretta sui contratti a termine, al prelievo sul gioco d'azzardo. Ecco gli interventi previsti

Decreto dignità - arriva la firma del Presidente della Repubblica : più tasse su giochi : STOP ALLO SCOPO DI LUCRO NELLO SPORT DILETTANTISTICO - Il dl cancella la disciplina voluta dall'ex ministro Lotti ed introdotta con l'ultima legge di bilancio che consentiva di esercitare lo sport ...

Sorpresa : con il Decreto dignità 8mila occupati in meno l’anno fino al 2028 : È scritto nero su bianco nella relazione che accompagna il decreto dignità. Preoccupazioni delle imprese su un provvedimento che, pur partendo da un obiettivo condivisibile, la lotta al precariato, interviene sugli strumenti sbagliati...

Di Maio : "dopo i vitalizi ora il taglio dei parlamentari. Sul Decreto dignità no fiducia" : È un Luigi Di Maio soddisfatto quello che il giorno dopo l'ok dell'ufficio di presidenza della Camera al taglio dei vitalizi per gli ex deputati dice:ora mi sembra arrivato anche il momento di tagliare il numero dei parlamentariIl vicepremier e ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro è intervenuto stamattina ad Agorà Estate su Rai 3. Ieri il ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro aveva proposto un taglio dei ...

Decreto dignità : rinnovi senza causale per i lavoratori stagionali : Un’altra misura prevista dal testo del Decreto dignità bollinato dalla ragioneria dello Stato è quella che prevede che i contratti per attività stagionali possano essere “rinnovati o prorogati anche in assenza” delle causali. La disposizione, che modifica l’iniziale versione del dl, è contenuta nell’articolo 1 sulla nuova disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato. stagionali quindi esclusi dall’obbligo della ...

Decreto dignità - Di Maio : “Ok ai voucher - purché non ci sia sfruttamento. Come evitarlo? Scriveremo norma molto bene” : “Se qualcuno vuole introdurli per sfruttare, alzeremo un muro di cemento armato”. Lo ha detto Luigi Di Maio, ministro del Lavoro e allo Sviluppo Economico, a margine dell’Assemblea di Coldiretti a Roma, in merito alla reintroduzione dei voucher nel Decreto dignità. “Per evitare abusi dobbiamo scrivere bene la norma. La Scriveremo con le categorie, in modo che possano essere funzionali”. L'articolo Decreto dignità, ...