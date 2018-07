Decreto dignità | Di Maio accusa le lobby | -8mila non esiste

Di Maio : “Lobby contro Decreto dignità” : Roma, 14 lug. (AdnKronos) – , mi faccio una risata”. Lo dice Luigi Di Maio in un video su Fb a proposito delle critiche al dl Dignità che porterebbe a una contrazione di 80mila posti di lavoro. “C’è un altro numero invece: 8mila. Perché nella relazione c’è scritto che questo dl farà perdere 8mila posti di lavoro in un anno. Ci tengo a dirvi che quel numero è apparso la notte prima che il dl venisse inviato al ...

Di Maio accusa : 'Il Decreto dignità ha le lobby contro' : "Nella relazione" al decreto Dignità "c'è scritto che farà perdere 8mila posti di lavoro in un anno. Quel numero, che per me non ha alcuna validità, è apparso la notte prima che il dl venisse inviato ...

Di Maio : "Lobby contro Decreto dignità" : "80mila è un numero che non sta da nessuna parte , mi faccio una risata". Lo dice Luigi Di Maio in un video su Fb a proposito delle critiche al dl Dignità che porterebbe a una contrazione di 80mila ...

Oggi entra in vigore il Decreto dignità ma per le opposizioni ostacola il lavoro : Le novità riguardano la durata totale dei contratti a tempo determinato, le modalità d'ingaggio e i contributi che deve pagare il datore di lavoro -

"E la chiamano dignità" : col Decreto del governo 80mila posti di lavoro in meno : Ottomila posti di lavoro in meno l'anno. Ottantamila in 10 anni. E' questa la stima inserita nella relazione tecnica che accompagna il decreto dignità, pubblicato...

Decreto dignità : 80mila posti di lavoro in meno in 10 anni : Il Decreto Dignità è stato pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale ed è accompagnato da una relazione tecnica dalla quale emergono dettagli che hanno scatenato non poche polemiche. Infatti, secondo i calcoli, una conseguenza del Decreto voluto dal ministro del lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio sarà che ogni anno ci saranno 8mila posti di lavoro in meno, quindi circa 80mil in meno fino al 2028, ossia per i prossimi dieci ...

Decreto dignità è in Gazzetta ufficiale : in vigore da oggi : Il Decreto dignità contenente “disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese” è finalmente stato pubblicato in Gazzetta ufficiale. E’ il Decreto n.87 del 12 luglio 2018 ed è entrato in vigore oggi – sabato 14 luglio. Il Presidente – Sergio Mattarella – lo ha firmato. Ora, già assegnato alla Commissione Finanze della camera, comincerà il suo iter parlamentare lunedì prossimo – 16 luglio ore 17 -, e avrà 60 giorni ...

Stagionali : che cosa cambia col Decreto Dignità : ... un periodo di inattività non inferiore a settanta giorni continuativi o a centoventi giorni non continuativi; preparazione e produzione di spettacoli per il personale addetto a singoli spettacoli o ...

Decreto dignità in Gazzetta Ufficiale : DM - 120 giorni per eseguire le sentenze : Dopo le polemiche dei giorni passati finalmente giunge in dirittura d’arrivo il tanto atteso Decreto Dignità con la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Si tratta, per l’esattezza, del Decreto 12 luglio 2018, n. 87 recante le ”Disposizioni urgenti per la Dignità dei lavoratori e delle imprese”. All’interno vengono confermate interamente tutte le misure promesse da […] L'articolo Decreto Dignità in Gazzetta Ufficiale: ...

Le beffe del Decreto dignità : perdita di 8 mila occupati l'anno - risparmi sulla Naspi e coperture dalle slot : Beffa per i lavoratori nel Decreto Dignità: meno lavoro e meno sussidio di disoccupazione. Per lo Stato questo si traduce in un minor gettito fiscale (circa 3,5 milioni nei prossimi anni) e minori entrate contributive, ma (paradosso) il danno si riduce per via della minore spesa per la Naspi.Tutto è legato ai paletti imposti ai contratti a termine e a quelli in somministrazione, che avranno durata massima complessiva di 24 mesi ...

Le beffe del Decreto dignità : perdita di 8 mila occupati l'anno - meno Naspi e coperture dalle slot : Beffa per i lavoratori nel Decreto Dignità: meno lavoro e meno sussidio di disoccupazione. Per lo Stato questo si traduce in un minor gettito fiscale (circa 3,5 milioni nei prossimi anni) e minori entrate contributive, ma (paradosso) il danno si riduce per via della minore spesa per la Naspi.Tutto è legato ai paletti imposti ai contratti a termine e a quelli in somministrazione, che avranno durata massima complessiva di 24 mesi ...

Le beffe del Decreto dignità : 8 mila occupati l'anno - meno Naspi e coperture dalle slot : Beffa per i lavoratori nel Decreto Dignità: meno lavoro e meno sussidio di disoccupazione. Per lo Stato questo si traduce in un minor gettito fiscale (circa 3,5 milioni nei prossimi anni) e minori entrate contributive, ma (paradosso) il danno si riduce per via della minore spesa per la Naspi.Tutto è legato ai paletti imposti ai contratti a termine e a quelli in somministrazione, che avranno durata massima complessiva di 24 mesi ...

Decreto dignità - Rete Imprese : 'E' sbagliato - toglie lavoro invece di crearlo' : "Ora " conclude Vaccarino " confidiamo che il parlamento raccolga le tante proposte che stanno arrivando dal mondo delle Imprese e voglia realizzarle".

Le battutacce di Casalino e le conseguenze del Decreto dignità. Di cosa parlare a cena : La correzione dei conti pubblici andrebbe fatta, intorno ai 5 miliardi, ma il pur adorabile Giovanni Tria fa finta di niente davanti alle evidenze che gli vengono mostrate dai commissari europei Moscovici e Dombrovskis. E ormai siamo a metà luglio, con un decreto lavoro che le spese per lo stato le