De Boer attacca Gabigol | ' Camminava in campo'

(Di sabato 14 luglio 2018) Uno degli acquisti peggiori della storia recente dell'Inter è stato sicuramente quello dell'nte brasiliano Gabriel Barbosa, preso dal Santos negli ultimi giorni di mercato ad agosto 2016 per trentacinque milioni di euro. Una cifra mai ripagata dal rendimento del giocatore che, ad onor del vero, non ha mai giocato una partita da titolare in campionato, segnando solo una rete a porta vuota in un match contro il Bologna. L'nte classe 1996 è ancora di proprietà della società nerazzurra, ma è attualmente in prestito in Brasile, dove è tornato al Santos, il club che lo ha lanciato. A Milano il giocatore tornerà a dicembre, anche se difficilmente ci resterà vista la grande abbondanza nel reparto avanzato, aumentata con l'approdo in nerazzurro di Lautaro Martinez dal Racing Avellaneda per venti milioni di euro e di Matteo Politano dal Sassuolo in prestito con diritto di ...