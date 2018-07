Blastingnews

: Abilità. Poteri che sfuggivano a ogni spiegazione. Non erano più umani. I loro cervelli avevano superato quella cat… - Sperling_Kupfer : Abilità. Poteri che sfuggivano a ogni spiegazione. Non erano più umani. I loro cervelli avevano superato quella cat… - anto75_i : Darkest Minds, il nuovo film di Jennifer Yuh Nelson: al cinema dal 14 agosto - _francix : @Sperling_Kupfer ci prepara all'uscita del film, pubblicando il libro d'esordio della scrittrice @alexbracken 'Dark… -

(Di sabato 14 luglio 2018) Arriva alil 14di genere horror VIDEO, thriller e fantascienza diretto daYuhe tratto dalla omonima serie di romanzi dell'autrice Alexandra Bracken. Il, che ha per protagonisti un gruppo di ragazzi, sembra essere concepito come i romanzi per ildi tipo Young Adult, un po' come è stato per la famosa serie Twilight; ciò non toglie che l'incipit porti alla luce argomenti importanti come la ghettizzazione, basata sul timore di ciò che non si conosce. La regista ha scelto per il suo cast Amandla Stenberg, Harris Dickinson, Mandy Moore, Gwendoline Christie, Golden Brooks, Wallace Langham, Mark O'Brien, Patrick Gibson, Catherine Dyer, Skylan Brooks e Bradley Whitford. La sceneggiatura delVIDEO è curata da Chad Hodge, e il montaggio da un nome prestigioso, quello di Dean Zimmerman.è prodotto da 21 ...