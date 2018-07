Dal regime Di Maio alla fine dei Maya

ilgiornale

(Di sabato 14 luglio 2018) Stiamo assistendo a vere prove di. Unè anche una democrazia autoritaria, non necessariamente una dittatura. Non ancora, almeno.Le due forze politiche, Lega e Cinque Stelle, sono ai ferri corti, ma saldate da un patto scellerato: i Cinque stelle hanno scatenato il loro attacco stalinista contro i "grassi borghesi" con le loro pensioni proporzionate al merito (considerato un crimine) mentre Salvini brucia le sue munizioni nell"energico contrasto estivo degli sbarchi, con l"autunno già alle porte. I soldi non ci sono, la produzione della ricchezza non c"è e così non resta che spennare i vecchi polli per racimolare una cifra che non copre i danni di tre mesi di paralisi per i veti incrociati. Tre mesi per tirare fuori un primo ministro per grazia ricevuta, ignoto agli elettori.Non ci sono e non ci saranno mai i soldi per l"immorale e immaginario reddito di cittadinanza, ...