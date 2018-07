Daemon X Machina | il game director ci svela qualche dettaglio del gioco

eurogamer

: Daemon X Machina: il game director ci svela qualcosa del gioco #DaemonXMachina - Eurogamer_it : Daemon X Machina: il game director ci svela qualcosa del gioco #DaemonXMachina -

(Di sabato 14 luglio 2018)è stato rivelato senza preannunci in occasione dell'E3 2018, e come saprete si tratta di un nuovoaction in esclusiva per la console ibrida Nintendo Switch, riporta Kotaku.Una delle caratteristiche peculiari di questo, capace di metterci al comando di un maestoso mech, è la possibilità di staccare le componenti del robot nemico che abbiamo abbattuto e sfruttarle per potenziare noi stessi.Ecco le parole del: "Al giorno d'oggi troppi giochi iniziano a sembrare simili tra loro. Ma saremmo lieti se gli utenti apprezzassero qualcosa che si distingua e sia un po' diverso".Read more…