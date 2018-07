Da Salvini in città alla questione migranti in provincia

Migranti - Salvini da Innsbruck : “La UE torni a difendere i propri i confini garantendo sicurezza ai suoi cittadini” : “Sarà una soddisfazione se le proposte italiane potranno diventare europee con una riduzione delle partenze, degli sbarchi, dei morti e dei costi. Se il modello italiano diventerà europeo è motivo di orgoglio”. “Credo che questo nucleo con Germania e Austria darà influsso positivo a tutta l’Europa per evitare persone che non scappano dalla guerra. Sono più i fattori che ci uniscono di quelli oggetto di discussione”. Lo ha ...

Migranti : Salvini - Ue torni a difendere confini e diritto sicurezza cittadini : Roma, 12 lug. (AdnKronos) – “La Ue torni a difendere i propri confini e il diritto alla sicurezza di 500 milioni di europei messo a rischio in questi anni”. Così il ministro dell’Interno e vicepremier, Matteo Salvini, nel corso della conferenza a Innsbruck con l’omologo austriaco Herbert Kickl e il tedesco Horst Seehofer.L'articolo Migranti: Salvini, Ue torni a difendere confini e diritto sicurezza cittadini ...

Migranti - la nave Diciotti a Trapani ma in città in tanti stanno con Salvini : Arriverà nelle prime ore del mattino al molo Ronciglio di Trapani la nave della Guardia Costiera con i Migranti soccorsi dal rimorchiatore Vos Thalassa. I trapanesi non hanno preso bene la notizia. L'80% degli intervistati...

Conte - Salvini - Di Maio e Tria : sul tavolo reddito cittadinanza e flat tax : ... presenti il premier Giuseppe Conte, i vice Matteo Salvini e Luigi Di Maio e il ministro dell'Economia Giovanni Tria. Durante l'incontro, spiegano fonti di …

REDDITO DI CITTADINANZA & FLAT TAX/ Tria 'accoda' Salvini e Di Maio all'Ue : REDDITO di CITTADINANZA e FLAT tax sono provvedimenti che andranno di pari passo. Lo ha detto Giovanni Tria in un'intervista Bloomberg.

Il Taser in 11 città - non a Roma - . Salvini - 'ci sarà più sicurezza' : Roma, 5 lug., askanews, - Via libera alla sperimentazione del Taser, la pistola elettrica che sarà data in dotazione alle forze dell'ordine. Il Taser sarà usato inizialmente in 11 città: Milano, ...

Renzi contro la Lega : 'Deve 48 milioni di euro ai cittadini - Salvini venga in Parlamento a spiegare' : Matteo Renzi a testa bassa contro la Lega e Matteo Salvini. L'ex segretario del Pd torna sulla sentenza della Cassazione che ha ordinato di sequestrare i fondi del Carroccio: 'La Lega Nord deve 48 ...

Salvini boccia il sindaco : "Sei moschee in città? Non sono una priorità" : Dal palco della tavolata multiculturale al parco Sempione, giusto una settimana fa, il sindaco Beppe Sala si è definito "l'anti Salvini a Milano". Ha provato a sfidare il ministro dell'Interno, "gli mostreremo che il nostro modello di accoglienza funziona, offriamo un'alternativa a Salvini". E il piano di integrazione della popolazione musulmana secondo Sala parte dalla regolarizzazione di quattro moschee abusive e l'apertura di altre due nuove ...

Salvini : «La sinistra ci insulta - i cittadini ci premiano». Calenda : «Bisogna andare oltre il Pd» I dati : Da Salvini a Di Maio che esultano per le vittorie nelle città, a Martina e Calenda che, seppur con qualche distinguo, annunciano la necessità di rifondare il Pd. Sono i due volti della politica, a fronte dei risultati alle amministrative, che hanno incoronato nettamente il centrodestra vincitore, con il M5S che può vantare il colpo ad Imola, una delle roccaforti più rosse d'Italia. ...

Salvini - il politico fa il suo mestiere. Il problema è quando il cittadino sta in silenzio : «Si dice che la cosa più tremenda del nazismo sia il suo lato disumano. Sì. Ma ci si deve arrendere all’evidenza: questo lato disumano fa parte dell’umano. Fintantoché non si riconoscerà che la disumanità è cosa umana, si resterà in una pietosa bugia». Fa male, molto male rileggere queste parole di Romain Gary, ma occorre farlo, se non si vuole davvero rimanere nella bugia. Parole che mi sono tornate in mente ascoltando le litanie arroganti di ...

«I cittadini non sono i proprietari della nazione. E neanche Salvini » : In questi anni la sinistra ha ridotto la politica a pura amministrazione, pura governance. Per questo ha assoluto bisogno di confrontarsi con gli intellettuali. Sento ancora riferimenti culturali ...

Milano : Sala a Salvini - città a centrodestra? Aspetta e spera : Milano, 20 giu. (AdnKronos) - "Aspetta e spera". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha risposto al segretario della Lega e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che aveva auspicato un ritorno del centrodestra a Palazzo Marino. "Io ho attribuito i giusti meriti ai sindaci di centrodestra che

In città nuove scritte anti Salvini - lui risponde : 'Mi fanno pena' : TRENTO . La nuova offensiva degli antagonisti di Trento contro Matteo Salvini non è passata inosservata, tanto che il diretto interessato è intervenuto sulla vicenda ieri, domenica 17 giugno, con un ...

Torino - "Bistecca day" nel cuore della città : anche Salvini alla kermesse dell'orgoglio carnivoro : Tre ministri alla maxigrigliata che inaugura il "Villaggio dei contadini" in piazza Castello e ai giardini Reali. Coldiretti: "In Italia un milione di vegani si è pentito"