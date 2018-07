“Da quando l’ho tolto mi è cambiata la vita” Barbara Palombelli | confessione choc È la

caffeinamagazine

: Con i ragazzi del CISV, Children’s International Summer Village di Roma, ho rivissuto un’esperienza magnifica fatta… - virginiaraggi : Con i ragazzi del CISV, Children’s International Summer Village di Roma, ho rivissuto un’esperienza magnifica fatta… - ilpost : Quando pensate di aver speso male i vostri soldi ricordate che a Catania hanno fatto uno stadio da polo per 20mila… - AlessiaMorani : La bugia di Stato ad opera di #Salvini “ Da quando il governo si è insediato ci sono stati 27.000 sbarchi in meno”.… -

(Di sabato 14 luglio 2018) La dichiarazione diè abbastanza singolare. C’è chi ci crede e chi no, ovviamente. Ma la sua storia è davvero incredibile… Ospite di Paola Perego a “Non disturbare”,ha affidato al pubblico un racconto quantomeno curioso. La nota giornalista e conduttrice di Forum si è detta certa di avere avuto il malocchio, qualcosa di profondamente negativo che solo facendosi esorcizzare sarebbe riuscita a scacciare dalla sua vita: “Infatti ce l’avevo, me lo tolsero. Mio padre era morto giovanissimo, tre nonni ci avevano lasciati in due anni, avevamo avuto i ladri in casa. Andai da giornalista, con un fotografo. Ci scrissi un articolo, vinsi un premio e grazie a quel premio andai per la prima volta in televisione. La mia vita cambiò. Non so come mi abbiano esorcizzata, ricordo che uscita dalla porta secondaria ero confusa e non ...