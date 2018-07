Cristiano Ronaldo saluta i tifosi | Italia | come stai | tutto bene?

Will Smith - da Sette anime a CR7 : 'Cristiano Ronaldo ha un gusto impeccabile' : Da "Sette anime" a CR7. Will Smith, artista poliedrico, cantante e attore, è in grado di parlare di qualsiasi argomento. Anche di calcio, che nei suoi Stati Uniti non è proprio lo sport nazionale. Insieme a Nicky Jam e Era Istrefi interpreta "Live it up", l'inno ufficiale della Coppa del Mondo, che abbiamo sentito più o meno ogni giorno tra una partita e l'altra. Nel pomeriggio ...

Juve : Cristiano Ronaldo arriva in Italia lunedì prossimo : Come nelle favole più belle alle volte i sogni possono diventare. Questa è una vicenda tutta tricolore che vede come protagonista il calciatore portoghese più conosciuto e quotato al mondo, Cristiano Ronaldo dalla prossima stagione calcistica, sarà il fiore all'occhiello dell'Italiana Juventus. Cristiano Ronaldo Foto Getty Images© scelta da SuperNews A poche ore dall'...

Cristiano Ronaldo rovescia il mondo Juve : lunedì la presentazione - ecco il programma : Il Marziano è tornato a Madrid prima di volare a Torino: alle 18.30 di lunedì il momento in cui apparirà di fronte al mondo come bianconero

Juventus - Cristiano Ronaldo va di fretta : arriva già domani? : Questo almeno secondo quanto riporta 'La Gazzetta dello Sport'. Un nuovo modo di vedere la Serie A e la Serie B: scopri l'offerta! Ronaldo d'altronde già ieri ha momentaneamente interrotto le vacanze ...

Juventus - lunedì Cristiano Ronaldo arriverà a Torino : A Torino ormai è scoppiata la Cristiano Ronaldo mania, in citta' non si parla d’altro e gli store ufficiali della Juventus sono presi d’assalto dai tifosi bianconeri che vogliono assicurarsi la maglia di CR7. I sostenitori juventini dovranno attendere ancora qualche giorno prima di vedere il portoghese in quel di Torino. Infatti, poco fa la Juventus con un post su Instagram ha fatto sapere che lunedì 16 luglio Cristiano Ronaldo arrivera' in ...

Alessandro Del Piero intervista Cristiano Ronaldo : Domenica 15 luglio, alle ore 23.00, TV8 , tasto 8 del telecomando, propone, per la prima volta in chiaro, l'intervista esclusiva realizzata da Alessandro Del Piero al campione del momento Cristiano ...

Mondiali Russia 2018 – Will Smith alla cerimonia di chiusura : il commento su Cristiano Ronaldo è sorprendente : Will Smith elogia Cristiano Ronaldo nella conferenza stampa dei Mondiali di Russia 2018 Will Smith è stato protagonista oggi di una conferenza stampa ai Mondiali di Russia 2018. L’attore americano prenderà parte alla cerimonia di chiusura della competizione iridata e, oggi, ha detto la sua anche su Cristiano Ronaldo. L’uomo più chiacchierato del momento, dato il suo trasferimento dal Real Madrid alla Juventus, ha ricevuto oggi ...

Cristiano Ronaldo al mare con Georgina Rodriguez : si attende alla Juventus : L'ex giocatore del Real ha chiuso in anticipo la prima parte di vacanze. Lunedì test medici e prima conferenza stampa in bianconero. Dopo il mondiale in Russia, per Cristiano Ronaldo è totale relax con la fidanzata. Il campione neo acquisto della Juventus è stato fotografato dal settimanale “Gente” in acqua con la sua bellissima fiamma Georgina Rodriguez.--Intanto si attende la presentazione ufficiale di Cristiano alla Juventus, che ha lasciato ...

Juventus - Cuadrado cede la 7 a Cristiano Ronaldo e lancia un referendum per il nuovo numero di maglia : Perso il 7, ceduto - ubi maior - a Cristiano Ronaldo, il colombiano Cuadrado lancia un referendum per il suo numero di maglia. 'E ora che numero scelgo?', scrive sui profili social. Dopo aver citato ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus : Maria De Filippi - Silvia Toffanin e Fabio Fazio si contendono la prima ospitata : L'arrivo di Cristiano Ronaldo in Italia ha ripercussioni anche televisive. Lo giura Alberto Dandolo su Dagospia. 'E' iniziato il toto-ospitata', si legge su Oggi a proposito del calciatore che ...

Presentazione di Cristiano Ronaldo lunedì alle 18.30 : TORINO - E' tempo di fare le valigie per Cristiano Ronaldo . lunedì alle 18.30 ci sarà a Torino la conferenza stampa di Presentazione e in vista di questo appuntamento il 5 volte Pallone d'Oro ha ...

Cristiano Ronaldo alla Juve. Anche sulla copertina di Fifa 19? : L'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus ha colto di sorpresa tutti, quasi impensabile solo fino a poche settimane fa. Imprevedibile, evidentemente, Anche per Electronic Arts, la società di ...

Juventus - lunedì Cristiano Ronaldo arriverà a Torino : A Torino ormai è scoppiata la Cristiano Ronaldo mania, in città non si parla d’altro e gli store ufficiali della Juventus sono presi d’assalto dai tifosi bianconeri che vogliono assicurarsi la maglia di CR7. I sostenitori juventini dovranno attendere ancora qualche giorno prima di vedere il portoghese in quel di Torino. Infatti, poco fa la Juventus con un post su Instagram ha fatto sapere che lunedì 16 luglio Cristiano Ronaldo arriverà in ...

Juventus - il programma del Cristiano Ronaldo-day : visite e presentazione - tutti gli orari : Cristiano Ronaldo-day, la Juventus prepara l’arrivo del fenomeno portoghese: ecco il programma dell’arrivo a Torino di CR7 Juventus, il programma del Cristiano Ronaldo-day è stato delineato dal club torinese. Il 16 luglio sarà il giorno dell’arrivo e delle visite mediche di CR7 con i bianconeri, come confermato anche dal club. In merito alla presentazione alla stampa invece, le prime indiscrezioni di Skysport, rivelano ...