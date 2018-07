“Cos’hai | sei sporco di sangue!” Prima il folle gesto | poi va a bere al pub con gli amici

caffeinamagazine

(Di sabato 14 luglio 2018) “Forza ragazzi, venite qui. Offro io daper tutti”. Era entrato al pub come niente fosse, in una qualsiasi serata, avvisando glidi raggiungerlo al bancone perché aveva voglia di regalare a tutti qualche drink per trascorrere un’allegra serata in compagnia. Gli altri, felici, avevano accettato di buon grado l’invito. Senza sospettare che quell’uomo, apparentemente calmo e pacato, aveva in realtà da poco compiuto unatroce, terribile. John Lewis, 55 anni, è infatti stato arrestato e condannato all’ergastolo poco dopo per aver accoltellato la fidanzata a morte. Terrie-Ann Jones, 33enne, è infatti stata trovata senza vita a Neath, nella zona sud del Galles, pugnalata quasi trenta volte dal compagno più grande di lei. Dopo averla uccisa, l’uomo ha aperto il portafogli della vittima, ha preso i soldi che ha trovato all’interno ...