Coppa del Mondo | Giancarlo Tazza secondo nello Skeet a Tucson

Canottaggio - Coppa del Mondo Lucerna 2018 : i risultati delle finali delle specialità non olimpiche : A Lucerna, in Svizzera, oggi si sono disputate le finali delle specialità non olimpiche della Coppa del Mondo di Canottaggio. L’Italia è assente, avendo preferito concentrarsi sugli Europei di inizio agosto. Quattro le specialità andate in scena: il singolo pesi leggeri, maschile e femminile, ed il quattro di coppia pesi leggeri, maschile e femminile. Nel singolo pesi leggeri femminile vittoria della Germania in 7’39″21 davanti ...

Francia-Croazia per la Coppa del Mondo : cifre e curiosità su tutte le finali disputate : Su 21 edizioni dei Mondiali di calcio, quella in programma domani alle 17 ora italiana a Mosca sara' la finale numero 20. Nel 1950, infatti, non ci fu una vera finale e la Coppa Rimet sarebbe stata assegnata al termine di un girone all'italiana in cui erano inserite le quattro vincitrici dei gironi del primo turno. Francia-Croazia sara' la nona finale [VIDEO] che vedra' in campo esclusivamente squadre europee. Le due finaliste di Mosca La ...

Francia-Croazia - sulla Coppa del mondo le mani di Lloris e Subasic : Danijel & Hugo hanno parecchie cose in comune. La prima: entrambi giocano all'estero. Il croato Subasic al Monaco, il francese Lloris al Tottenham. Inoltre, sono due portieri, non più giovanissimi, di ...

Mondiali 2018 Russia - quando un cane ritrovò la Coppa del Mondo : Seguivo spesso i notiziari, quindi dissi a mia moglie che avevo trovato la Coppa del Mondo rubata". Pickles invitato... a palazzo L'Inghilterra, come sappiamo, vinse il Mondiale casalingo, l'unico ...

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Berlino 2018 : programma - orari e tv : Da martedì 17 a domenica 22 luglio la Coppa del Mondo di Tiro con l’arco si trasferisce a Berlino (Germania) per la quarta tappa, l’ultima prima delle Finali di Samsun in programma a fine settembre. L’Italia proverà a confermare gli ottimi risultati ottenuti nella precedente tappa da Nespoli, il quale sarà affiancato in questa tappa da Marco Galiazzo e David Pasqualucci. Questa sarà l‘ultima possibilità di qualificarsi ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Tucson 2018 : Giancarlo Tazza conquista uno splendido secondo posto nello skeet maschile : Terminate le competizioni di skeet dopo la terza giornata di Coppa del Mondo di Tiro a volo a Tucson (Stati Uniti). Dall’Arizona giunge la prima medaglia tricolore, un argento al collo di Giancarlo Tazza nella prova maschile, vinta dal coreano Jongjun Lee. Al termine delle ultime due serie impeccabili di qualificazione il tiratore casertano classe 1988 si trovava alla pari dell’atleta della Corea del Sud (123/125), con la prima ...

Arrampicata sportiva - Coppa del Mondo 2018 : MAESTOSO Stefano Ghisolfi! Vittoria memorabile a Chamonix - Italia in trionfo : Uno strepitoso Stefano Ghisolfi ha fatto risuonare l’Inno di Mameli a Chamonix (Francia) e ha trionfato nella prestigiosa tappa transalpina valida per la Coppa del Mondo 2018 di Arrampicata sportiva. Un successo eccezionale per il piemontese che, dopo il quarto posto di pochi giorni fa a Villars, ha fatto subito la differenza nel secondo appuntamento stagionale per quanto riguarda il lead. Il 25enne, secondo in classifica generale lo ...

MTB Coppa del mondo : uno scalatore timido sulle vette iridate : ... teatro della tappa italiana di Coppa del mondo, si è giocato la vittoria fino all'ultimo metro con il 'mostro sacro' della mountain bike, lo svizzero Nino Schurter, campione del mondo, e olimpico, ...

Automobilismo : a Cortina dal 19 al 23 luglio al via la Coppa d'Oro delle Dolomiti (3) : (AdnKronos) - Come già nelle scorse edizioni, sarà in gara il Presidente di ACI Angelo Sticchi Damiani: “Da 71 anni la Coppa d’Oro delle Dolomiti incarna la sfida epica tra la potenza della tecnologia e la maestosità della natura: le auto protagoniste della storia motoristica duellano con le montagn

Automobilismo : a Cortina dal 19 al 23 luglio al via la Coppa d'Oro delle Dolomiti (2) : (AdnKronos) - Dopo l’appuntamento per le "verifiche tecniche e sportive", fissato giovedì 19 luglio, nella mattinata di venerdì 20 luglio, in Corso d’Italia a Cortina, si raduneranno gli equipaggi pronti a sfidarsi per due giorni lungo le suggestive strade delle Dolomiti Bellunesi. Nei due giorni di

Automobilismo : a Cortina dal 19 al 23 luglio al via la Coppa d'Oro delle Dolomiti : Cortina, 13 lug. (AdnKronos) - Pochi giorni di attesa e Cortina d'Ampezzo insieme agli affascinanti tornanti delle Dolomiti, Patrimonio Unesco, saranno teatro, dal 19 al 22 luglio, della Coppa d'Oro delle Dolomiti. Oggi la Coppa d'Oro, che compie 71 anni, è una gara di regolarità classica che unisce

Outfit francese per la Coppa del Mondo. Il baule griffato nelle mani della top model Vodianova e di Laham : Per una finale è necessario sfoggiare l'abito buono. L'appuntamento è di quelli che restano nella storia, del calcio, ma non solo. E allora anche il trofeo- ideato e disegnata da un orafo e scultore ...

Coppa d'Oro delle Dolomiti 2018 : dal 19 al 22 luglio parte da Cortina la sfida con auto da sogno e i top driver della Regolarità Classica : Coppa d'Oro delle Dolomiti è la prova di apertura del Campionato Italiano Grandi Eventi, che sotto l'egida dell'automobile Club d'Italia e di ACI Storico sfoggia nel mondo perle motoristiche come il ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Tucson 2018 : amaro quarto posto per Chiara Di Marziantonio : Si chiude con un amaro quarto posto per l’Italia la seconda giornata della tappa di Coppa del Mondo di Tiro a volo in corso a Tucson, negli Stati Uniti: nella finale dello skeet femminile si ferma ai piedi del podio Chiara Di Marziantonio, quarta. Fuori nelle eliminatorie Simona Scocchetti, decima, e Martina Bartolomei, 17ma. Doppietta statunitense in finale: Kimberly Rhode batte allo shoot-off la connazionale Caitlin Connor, dopo il 55/60 ...