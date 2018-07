Conte scrive a Ue | Italia non fa più sola

Cabina regia Conte-ministri su nuovo barcone - premier scrive a Ue : Roma, 14 lug., askanews, - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è in costante contatto con i Ministri degli Interni Matteo Salvini, degli Esteri Ezio Moavero Milanesi e di Infrastrutture e ...

Cabina regia Conte-ministri su nuovo barcone - premier scrive a Ue : Roma, 14 lug., askanews, - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è in costante contatto con i Ministri degli Interni Matteo Salvini, degli Esteri Ezio Moavero Milanesi e di Infrastrutture e ...

Migranti - Conte scrive alla Ue : cambiare la missione Sophia : 'C'è stata una battuta quando Trump mi ha fatto i complimenti per la politica sull'immigrazione. Ho detto che Macron non ci aiuta. Ma siamo al livello di battute', puntualizza Conte. Col presidente ...

Chiudono Casa Italia e Casa Sicura - Mazzocca scrive al premier Conte : “Un gravissimo errore” : “Un gravissimo errore il declassamento della struttura di missione “Casa Italia” e la soppressione di “Italia Sicura”decise dal Governo con un decreto legge del 2 luglio. scriverò a stretto giro al premier Conte”. Così Mario Mazzocca, Sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale, neo Sovrintendente dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione, che si è espresso con nettezza contro l’inatteso blitz del Governo che, “senza consultazione ...

Migranti - Bettazzi uno dei “vescovi-coraggio” scrive a Conte : “Non si usino i porti chiusi per ottenere più consensi” : “Siamo tanti a non volerci sentire responsabili di navi bloccate e di porti chiusi, mentre ci sentiamo corresponsabili di governi che, dopo avere sfruttato quei Paesi e continuando a vendere loro armi, poi reagiscono se si fugge da quelle guerre e da quelle povertà; non vogliamo vedere questo Mediterraneo testimone e tomba di una sorta di genocidio, di cui diventiamo tutti in qualche modo responsabili”. A scriverlo in una lettera al ...

Giuseppe Conte - la gaffe su Twitter : sbaglia a scrivere Independence Day. Poi riscrive il tweet : Sarà il caldo di questi giorni, sarà la radice italiana che rischia di confondere, sarà quel che sarà, fatto sta che l’errore del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte non è passato inosservato. Il premier ha infatti twittato per ricordare il 4 luglio, giorno in cui gli Stati Uniti festeggiano l’Indipendenza: “I più sinceri auguri per la Festa dell’Indipendenza a tutto il popolo americano. Italia e USA sono uniti da uno ...

Vescovo scrive a Conte : "No a porti chiusi - delusi dall'Italia" : Poi una sorta di stoccata al ministro dell'Interno e agli slogan utilizzati dalla formazione politica che guida: 'Al di là di un'incomprensibile indifferenza o di un discutibile privilegio , 'prima ...

La mossa di Conte : via libera al ritorno dei migranti se si riscrive Dublino : Dopo aver ingaggiato una guerra diplomatica senza precedenti, aver ottenuto un'attenzione che mai prima d'ora era stata concessa alla rotta migratoria nel Sud del Mediterraneo, incassato le prime ...

Governo - l’editore del Foglio scrive al Foglio : “Dar fiducia a Conte - le critiche arrivano da consorterie di interessi” : L’editore del Foglio contro la linea del Foglio. Valter Mainetti, presidente di Sorgente Group che edita il quotidiano diretto da Claudio Cerasa, ha inviato una lettera pubblicata sull’edizione di sabato – insieme alla risposta di Cerasa – con il titolo “La voce del padrone“. Mainetti si schiera a favore di una “apertura di credito” nei confronti del Governo Conte. E sostiene che dietro “le ...

G7 Canada - l’Ue sulla Russia : “Ritorno nel G8 solo dopo progressi su Ucraina”. Conte sottoscrive : “Ma cerchiamo un dialogo” : Alla fine della prima giornata di lavori del G7 del Canada, nella notte italiana, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha sottoscritto la posizione comune dell’Unione europea. Secondo cui la Russia potrà rientrare nel consesso delle grandi potenze solo dopo aver fatto “progressi sostanziali in relazione al problema ucraino”. Emmanuel Macron e Angela Merkel hanno sottolineato l’unanimità dei membri europei del gruppo. ...

IMMIGRAZIONE - RIFORMA DI DUBLINO SALTATA/ Tajani scrive a Conte : “Italia cooperi per accordo Ue-Stati membri” : IMMIGRAZIONE, salta la RIFORMA di DUBLINO, Italia soddisfatta, il Ministro dell'Interno, Salvini: “Una vittoria per noi”. E' praticamente SALTATA la RIFORMA per modificare il patto(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 20:32:00 GMT)

Governo : Mussolini scrive a Berlusconi - Fi voti la fiducia a Conte : Roma, 3 giu. (AdnKronos) – Una lettera a Silvio Berlusconi, spiegando perché Fi dovrebbe votare la fiducia al Governo Conte, ovvero all’esecutivo 5 Stelle-Lega. A scriverla Alessandra Mussolini, che ripercorre i passaggi che hanno portato alla nascita del Governo Conte, sorto “grazie alla tua ennesima grande prova di responsabilità e senso dello Stato”, scrive l’europarlamentare al leader di Fi.Per Mussolini, ...

Governo : Mussolini scrive a Berlusconi - Fi voti la fiducia a Conte : Roma, 3 giu. (AdnKronos) – Una lettera a Silvio Berlusconi, spiegando perché Fi dovrebbe votare la fiducia al Governo Conte, ovvero all’esecutivo 5 Stelle-Lega. A scriverla Alessandra Mussolini, che ripercorre i passaggi che hanno portato alla nascita del Governo Conte, sorto “grazie alla tua ennesima grande prova di responsabilità e senso dello Stato”, scrive l’europarlamentare al leader di Fi.Per Mussolini, ...

Conte va da Mattarella. I tempi per i ministri si allungano. Salvini scrive : “Sono arrabbiato”. : Per tutta la giornata si sono rincorse le voce sulla salita al Colle del professore Giuseppe Conte. E proprio quando sembrava che non sarebbe andato, il presidente del Consiglio incaricato si è invece presentato al Quirinale per conferire informalmente con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sull’andamento delle consultazioni per la...