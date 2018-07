Conte | Italia ascoltata | a Francia e Malta 100 salvati in Mediterraneo

Malta e Francia prenderanno 50 dei 450 migranti. Conte : “Italia finalmente è ascoltata” : Le sollecitazioni del premier Conte sono state ascoltate: dei 450 migranti, che si trovano ora a bordo di due navi militari, 100 andranno suddivisi tra Malta e Francia.Continua a leggere

Migranti - 450 profughi su navi Gdf e Frontex | Conte all’Ue : “L’Italia non può farsi carico del problema da sola” : Migranti, 450 profughi su navi Gdf e Frontex | Conte all’Ue: “L’Italia non può farsi carico del problema da sola” Migranti, 450 profughi su navi Gdf e Frontex | Conte all’Ue: “L’Italia non può farsi carico del problema da sola” Continua a leggere L'articolo Migranti, 450 profughi su navi Gdf e Frontex | Conte all’Ue: “L’Italia non può farsi carico del problema da ...

Migranti - Salvini e Conte si oppongo alla sbarco : “Redistribuzione in Ue o in Italia non approdano” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini e il premier Giuseppe Conte si oppongono allo sbarco dei 450 Migranti trasbordati sul pattugliatore 'Protector' e sul 'Monte Sperone' della Guardia di Finanza. Nel corso di una lunga telefonata, il presidente del Consiglio e il capo del Viminale hanno concordato la necessità "di un accordo con gli altri paesi Ue per una redistribuzione immediata dei 450. Se non ci sono risposte dai partner e in queste ...

Migranti - 450 profughi su navi Gdf e Frontex - Conte all'Ue : 'L'Italia non può farsi carico del problema da sola' : Il presidente del Consiglio, dicono fonti di Palazzo Chigi, nella sua lettera inviata al presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker, al presidente del Consiglio Ue Donald Tusk e agli altri ...

Conte scrive a Ue - Italia non fa più sola : ANSA, - ROMA, 14 LUG - Il presidente Conte oggi stesso invierà al presidente Juncker e Tusk e agli altri leader europei una lettera volta a sollecitare l'applicazione immediata anche all'ultimo caso ...

Migranti : Conte a Ue - Italia non se ne farà più carico da sola : Roma, 14 lug. (AdnKronos) – Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è in costante contatto con i ministri Matteo Salvini, Enzo Moavero e Danilo Toninelli e con i responsabili delle unità di soccorso, per la risoluzione di questa ulteriore emergenza. Si apprende da fonti di palazzo Chigi in merito alla nuova emergenza Migranti. Oggi stesso, proseguono le stesse fonti, verrà inviata al presidente Junker, a Tusk e agli altri leader ...

Conte a Ue : Italia non si fa più carico : 13.58 "L'Italia non è più disposta a farsi carico in modo isolato di un problema che riguarda tutti i Paesi europei". E' quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi. Il premier Conte sta lavorando per un accordo con la Ue "per una redistribuzione immediata dei 450" migranti salvati in mare questa notte. Conte invierà al presidente Ue Juncker, Tusk e tutti i leader una lettera per l'immediata applicazione "dei principi affermati nell'ultimo ...

Conte a Ue : senza redistrbuzione i 450 non sbarcano in Italia : Roma, 14 lug., askanews, - Il presidente Gisueppe Conte sta lavorando per un accordo con gli altri paesi Ue 'per una redistribuzione immediata dei 450' migranti salvati mare questa notte da guardia ...