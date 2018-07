Conte in rada

L'inesistenza di Conte - il premier "gassoso" sparito da ogni radar : Avendo preso come disegno della Provvidenza e manna dal cielo i silenzi, il garbo, il vapor acqueo dell'ultimo premier espresso dal Pd, Conte Paolo Gentiloni Silverj, dovremmo ora accogliere con ditirambi di giubilo il compimento di quel salutare progetto catartico. E senza cachinni salutare la stabilmente vacua figura del suo successore a Palazzo Chigi, che di Conte ha solo il cognome ma di nome almeno fa Giuseppe, come il più noto dei ...

Strada in salita per Palazzo Chigi Crescita con il freno a mano tirato Le tegole per la finanziaria di Conte : Si moltiplicano ormai da mesi segnali che inducono a prevedere un rallentamento della Crescita in Europa e un incremento dell’inflazione. Se per un investitore questo vuol dire riequilibrare i pesi in portafoglio, riducendo gli asset in euro e tornando a puntare su quelli in dollari, per il governo Conte la minore Crescita può costituire un serio ostacolo Segui su affaritaliani.it

Anas - fine Contenzioso con SALC su raccordo autostradale A4 - Val Trompia : Anas e SALC hanno posto fine al complesso contenzioso sulla realizzazione del " raccordo autostradale tra la A4 e la Val Trompia ". Grazie all'accordo in breve tempo si potranno avviare i lavori del 1°...

Tutor spenti in autostrada in attesa del Contenzioso sul brevetto - : Dopo la vertenza scattata il 10 aprile tra Autostrade per l'Italia e la Craft, che rivendica i diritti del progetto, il funzionamento dei dispositivi è stato sospeso. "Preoccupato per la sicurezza", ...

Tutor spenti in autostrada in attesa del Contenzioso sul brevetto : Tutor spenti in autostrada in attesa del contenzioso sul brevetto Dopo la vertenza scattata il 10 aprile tra Autostrade per l’Italia e la Craft, che rivendica i diritti del progetto, il funzionamento dei dispositivi è stato sospeso. "Preoccupato per la sicurezza", ha dichiarato il presidente dell’Asaps, Giordano ...

Governo : tassista - 'Conte era tranquillo - preso per strada' : "Era tranquillo. Non ho ricevuto alcuna chiamata, ma l'ho preso al volo a Corso Vittorio". A parlare è il tassista che nel pomeriggio ha accompagnato il premier incaricato, Giuseppe Conte al Quirinale.