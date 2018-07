Conte | Francia e Malta accolgono parte dei 450 migranti al largo della sicilia  

450 migranti soccorsi in mare - Francia e Malta ne prenderanno 50 ciascuna. Conte : “Italia ascoltata” : «Francia e Malta prenderanno rispettivamente 50 persone dei 450 migranti trasbordati sulle due navi militari. A breve arriveranno anche le adesioni di altri Paesi europei». L’annuncio su Facebook del premier Giuseppe Conte e il primo segnale di distensione dopo un braccio di ferro durato l’intera giornata sui 450 migranti che erano a bordo del ba...

Moavero - missione in Libia a sorpresa “contro” la Francia?/ Atteso premier Conte : “Sfide simili da affrontare” : Moavero, missione in Libia a sorpresa “contro” la Francia? Atteso il premier Giuseppe Conte: “Abbiamo sfide simili da affrontare”. Le ultime notizie sul ministro degli Esteri(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 18:45:00 GMT)

Migranti - Consiglio Ue : scontro Italia-Francia/ Distanza tra Conte e Macron : problema 'volontarietà' : Migranti, Consiglio Ue: scontro Italia-Francia. Distanza tra Conte e Macron dopo vertice europeo, dubbi sulla questione 'volontarietà', le ultime notizie(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 11:29:00 GMT)

Macron : "Centri di accoglienza non in Francia ma nei Paesi di primo arrivo" | Conte : "Era stanco - lo smentisco" | Video : Il premier italiano: "Accordo sui migranti stabilisce azioni condivise anche nel salvataggio in mare. E' un principiomai affermato prima"

