Conte | Francia e Malta accoglieranno una parte dei 450 migranti

Conte : Italia ascoltata - a Francia e Malta 100 salvati in Mediterraneo | : Le 450 persone sull'imbarcazione vicino a Lampedusa sono state trasbordate su navi Gdf e Frontex, ferme in attesa di disposizioni. Una delle due è vicina a Pozzallo. Il premier annuncia ok per la ...

Mondiali - il Ct della Francia : “Mbappé non si acContenti” : “Kylian Mbappé? Non deve sentirsi appagato da quello che ha fatto finora, né soddisfatto. Non finisce qui il suo Mondiale. Io, a ogni modo, non lascerò che lui si senta soddisfatto, perché lui deve volare sempre più in alto, più in alto del resto del gruppo. Conosciamo la sua età, anche se a lui non piace che se ne parli troppo”. Così Didier Deschamps, ct della Francia, due giorni dopo la vittoria sull’Uruguay, nel quarto ...