Conte ai Paesi dell' Ue | dividiamoci questi 450 migranti | qui tutti non sbarcano

Conte : “Missioni internazionali? Da rivedere - i migranti siano distribuiti in tutti i Paesi Ue” : In un'intervista il premier Conte ribadisce che in tema di immigrazione va ridiscusso il ruolo dell'Italia nelle missioni internazionali. A proposito di Sophia dice: "Alcuni aspetti di questa operazione internazionale andrebbero riformulati. Soprattutto per operare una redistribuzione dei migranti soccorsi in area Sar tra i vari Paesi europei".Continua a leggere

Macron : "Hotspot solo nei Paesi di primo ingresso". Conte : "Era stanco - lo smentisco" : 17.55 - Il presidente francese Emmanuel Macron rilancia: "il concetto di Paese di primo arrivo non è cancellabile". Macron ha precisato che secondo la Francia i centri di accoglienza e controllo per i migranti dovranno essere istituti nei Paesi di primo sbarco. Intanto si registra anche la posizione della cancelliera tedesca Angela Merkel: "L'Italia non ha preso nessun obbligo per mettere in piedi questi centri controllati" e "non c'è nessun ...

Migranti - Macron : «Centri di accoglienza nei Paesi di primo arrivo». Conte : «Era stanco - lo smentisco» : I 28 leader europei riuniti a Bruxelles hanno trovato un faticoso accordo sulle conclusioni del Consiglio Ue, inclusa l'immigrazione. Ma sull'intepretazione dell'accordo riparte lo...

Migranti : accordo fra i 28 paesi dell'Ue/ Video - vertice Bruxelles - Conte "Europa più responsabile e solidale" : Migranti: accordo fra i 28 paesi UE. vertice Bruxelles, il premier italiano, Giuseppe Conte, si dice molto soddisfatto: “L’Italia non è più sola”. L'intesa è stata annunciata da Donald Tusk(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 11:40:00 GMT)

Migranti - si sblocca l’accordo con tutti 28 paesi Ue. Conte soddisfatto : «Ora l’Italia non è più sola» : Nel documento finale approvato nella notte dal Consiglio europeo, sulla scia della mediazione Italia-Francia, è «passato un nuovo approccio per quanto riguarda i salvataggi in mare: d'ora in poi si prevedono azioni basate sulla condivisione e quindi coordinate tra gli stati membri». Verrà rifinanziato il fondo fiduciario per l'Africa e creati centri di «accoglienza per consentire lo sbarco e se il caso il transito dei Migranti anche in paesi ...

Vertice Ue - accordo Conte-Macron sui migranti. Si cerca convergenza con gli altri paesi : Il premier Giuseppe Conte ha bloccato l'adozione delle conclusioni della prima parte del Vertice europeo, spiegando che l'Italia intende dare un voto sull'intero documento, compresa la parte dei migranti. Ma in serata ha preso corpo una mediazione e poi un accordo tra Italia e Francia sulla responsabilità condivisa sugli sbarchi, centri in Europa e soldi per il Fondo fiduciario per l'Africa. Una piattaforma su cui potrebbero convergere altri ...

