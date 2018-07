Conte | ' A Malta e Francia 50 migranti | ci hanno ascoltato'

Conte : a Francia e Malta 100 dei migranti salvati nel Mediterraneo | : Le 450 persone su imbarcazione vicino a Lampedusa sono state trasbordate su navi Gdf e Frontex, ferme in attesa di disposizioni. Il premier annuncia ok per la ripartizione: "A breve adesioni di altri ...

