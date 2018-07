Conte | a Francia e Malta 100 dei migranti salvati nel Mediterraneo

tg24.sky

#Migranti, Conte, Italia ascoltata, a Francia e Malta 50 migranti. Sentiti i 27 leader europei, a breve altre adesioni

(Di sabato 14 luglio 2018): a100 deinelLe 450 persone su imbarcazione vicino a Lampedusa sono state trasbordate su navi Gdf e Frontex, ferme in attesa di disposizioni. Il premier annuncia ok per la ripartizione: "A breve adesioni di altri Paesi europei". Disposto fermo dei due indagati per caso Vos Thalassa Parole chiave:matteo_salvini giuseppe_