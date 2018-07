Consorzio ASI shock | dopo l' autosospensione | si dimette Fabio Porreca

La voce della Politica Elezioni Consorzio Bonifica Basilicata : CIA chiede sospensione : Non vi sono le condizioni per lo svolgimento del voto per l'elezione dell'Assemblea del Consorzio di Bonifica di Basilicata e pertanto si chiede alla Regione Basilicata ed al Commissario del Consorzio ...

Cineca - il superConsorzio dei professori patteggia col Fisco la gigantesca evasione. Con lo sconto paga oltre 25 milioni : L’imbarazzo si può solo immaginare scorrendo i nomi. Fior di professori di diritto amministrativo, ordinari di tributario e rettori vari ed illustri. In 79 hanno ricevuto il verbale del Consorzio interuniversitario Cineca che li ha come consiglieri nel quale, alla fine, si butta la spugna con la maschera: sì, il gigante dell’Informatica di Stato ha evaso le tasse per anni, almeno cinque, dal 2011 al 2015. E ancora sì, dopo improbabili tentativi ...

Consorzio Valpolicella - al Janusz Sasiadek il Communication Prize : Roma, 15 mag. , askanews, Janusz Sasiadek si aggiudica il 'Communication Prize', il riconoscimento 'talent scout' organizzato dal Consorzio Vini Valpolicella che premia chi meglio ha saputo descrivere ...

NUOVO Consorzio UNICO DI BASILICATA : DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE!