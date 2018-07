Congresso | Ilva e Jobs Act | le condizioni di Emiliano a Martina

huffingtonpost

: @MilaSpicola Non è questione di persone ma + che una segreteria sarebbe un ottimo comitato di garanzia pet un cong… - antoluigi54 : @MilaSpicola Non è questione di persone ma + che una segreteria sarebbe un ottimo comitato di garanzia pet un cong… - antoluigi54 : @TeresaBellanova Non si terremota ma è difficile stare dietro a questi contorsionismi.Non è questione di nomi ma di… - PinascoDanilo : RT @antoluigi54: @maumartina @pdnetwork Il rinvio del congresso al 2019 lascia il PD in un limbo e la segreteria ne è lo -

(Di sabato 14 luglio 2018) Non è bastato che Mauriziousasse il bilancino per comporre la sua segreteria senza lasciare fuori alcuna corrente del Pd. All'indomani della diffusione dell'elenco dei nomi della squadra del neo segretario, Michelealza la voce e spiega che Francesco Boccia non ne farà parte se prima FronteDem - la corrente del governatore della Puglia - non avrà garanzie su alcuni temi.Ledi, spiega chi con il presidente pugliese ha parlato, riguardano il, l'e ilact. Frontedem chiede un percorso chiaro che porti all'elezione del segretario con le primarie. Su questo i delegati dell'area disi erano smarcati anche durante l'assemblea del 7 luglio scorso che ha eletto, votando sì il nome ma non l'ordine del giorno che parlava "troppo genericamente" di unda tenersi entro le elezioni europee ...