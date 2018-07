Comunicazioni quantistiche | segnali di intesa tra il satellite cinese Micius e

meteoweb.eu

(Di sabato 14 luglio 2018) L’obiettivo di comunicare in modo sicuro su scala planetaria si può raggiungere mediante le tecnologienello Spazio. Lo scambio di bit quantistici, o qubit, tra un trasmettitore in orbita e una rete di ricevitori a terra realizza la distribuzione quantistica delle chiavi crittografiche (QKD), inviolabile grazie alle leggi della Meccanica Quantistica, e altri protocolli utili ad ad attestare l’integrità del messaggio e l’autenticazione del mittente. Se le applicazioni di queste tecniche riguarderanno diversi ambiti, industriali, commerciali e governativi, la fase di sperimentazione – riporta l’ASI – è aperta alla cooperazione internazionale. Nell’ambito degli accordi tra l’Università della Scienza e della Tecnica della Cina, istituzione di punta in seno all’Accademia delle Scienze(USTC-CAS) e l’Università di Padova, Dipartimento di Ingegneria ...