Come provare la nostra PWA per Android

MacOS Mojave beta - Come installarlo ora sul tuo Mac e provare Dark Mode in anteprima : Dopo aver rilasciato la prima beta pubblica di iOS 12, Apple ha deciso di replicare, mettendo a disposizione degli utenti anche l’ultimo aggiornamento del suo sistema operativo per Mac e Macbook, quello soprannominato MacOS Mojave. La quindicesima versione di MacOS è stata presentata in anteprima alla WWDC 2018, la conferenza annuale dedicata agli sviluppatori, e dovrebbe uscire ufficialmente nel corso del prossimo autunno, probabilmente ...

Come provare subito Unravel Two - gratis 10 ore di gioco : Annunciato (e rilasciato subito dopo) sul palco dell'E3 2018 poche settimane fa, il puzzle platform Unravel Two firmato Coldwood Interactive e prodotto da Electronic Arts sarà giocabile gratis per un tempo limitato. Si tratta di una demo per PC, PlayStation 4 e Xbox One che può essere scaricata gratuitamente dai relativi store Origin, PlayStation Store e Xbox Store. Una volta installata, la versione dimostrativa del gioco permette di ...

Già disponibile iOS 12 con beta pubblica : scopriamo Come provare subito l’aggiornamento : Fino ad oggi sono state rilasciate due beta di iOS 12, in linea con il normale timing di Apple dopo la presentazione del tanto atteso sistema operativo circa tre settimane fa. come vi abbiamo riportato nei giorni scorsi con un approfondimento sul tema, al momento non mancano i problemi con il pacchetto software, ma le beta sono concepite proprio per questo motivo. Insomma, si sta lavorando affinché a settembre questo importantissimo upgrade ...

Come provare la fotocamera OnePlus 6 con Google Lens sugli altri device OnePlus : Ci sono alcune importanti novità che giungono dal mondo OnePlus 6, in riferimento anche agli utenti che ad oggi sono legati ai suoi predecessori. Di recente, infatti, il popolare top di gamma Android ha ricevuto non solo la patch di cui vi ho parlato nella giornata di ieri con apposito approfondimento, ma anche la beta 2 di Android P, che a conti fatti apre ufficialmente le porte a Google Lens. Una vera e propria scorciatoia che, Come è stato ...

Volete provare MIUI 10? Ecco Come farlo su Xiaomi MI MIX 2/2S - Mi 6 e Redmi Note 5 Pro : Volete provare subito MIUI 10 senza essere iscritti al programma beta, su uno dei dispositivi già supportati? Ecco la semplice procedura per poterlo fare. L'articolo Volete provare MIUI 10? Ecco come farlo su Xiaomi MI MIX 2/2S, Mi 6 e Redmi Note 5 Pro proviene da TuttoAndroid.

Regalo Wind con 30GB gratis : Come provare ad ottenerli senza SMS d’invito : Passa al contrattacco anche Wind, offrendo ad una base selezionati di alcuni suoi già clienti la promozione 'Giga Max 30', che prevede l'erogazione in Regalo di 30GB, anche in 4G, da sfruttare nell'arco dei 92 giorni successivi all'attivazione, completamente gratuita. Scaduti i 3 mesi, l'opzione si disattiverà in automatico, senza alcuna spesa aggiuntiva. L'arrivo di Iliad Italia fa tremare le vene ed i polsi, ed è plausibile che i vari ...

Scoprite Come provare gratis il nuovo UMIDIGI Z2 Pro con caricabatterie wireless : Prenderanno il via il prossimo 11 giugno le prevendite per UMIDIGI Z2/Z2 Pro, i nuovi flagship del produttore cinese con notch, quadrupla fotocamera e ricarica wireless. L'articolo Scoprite come provare gratis il nuovo UMIDIGI Z2 Pro con caricabatterie wireless proviene da TuttoAndroid.

Come provare su Samsung Galaxy S8 la fotocamera del Galaxy S9 : consigli e avvertenze : Si è parlato spesso in questi mesi delle differenze e delle analogie tra Samsung Galaxy S8 e Galaxy S9, al punto che anche noi di OptiMagazine in diversi casi ci siamo soffermati sui confronti a distanza tra i due top di gamma Android, Come probabilmente ricorderete. Ancora oggi ci sono tante persone che si chiedono se valga la pena fare il salto e cosa troveremo di nuovo con il device commercializzato durante il 2018. Tra gli aspetti più ...