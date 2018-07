Colesterolo alto | ecco in che modo influenza la prostata

Farmaci per il Colesterolo alto potenziano le cure dei tumori del sangue : Le statine, i Farmaci per abbassare il colesterolo, potrebbero essere usate per trattare alcuni tumori del sangue in sinergia con un farmaco oncologico. Lo rivela una ricerca condotta presso la University of California in Irvine, e pubblicata sulla rivista Science Translational Medicine. La prima parte della ricerca si e’ svolta su animali con linfoma o leucemia e si e’ visto che la sopravvivenza al cancro aumenta dando una statina ...