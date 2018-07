Coldiretti | un 2018 da record per il caldo ma anche per nubifragi

Alimentare - Coldiretti : riders al lavoro per 4 - 4 milioni di italiani nel 2018 : L’8% degli italiani pari a circa 4,4 milioni di individui adulti ha utilizzato nel 2018 almeno una volta al mese i servizi on line di consegna del cibo a casa cotto o in forma di spesa, la cosiddetta “Food Delivery” che vede impegnati i riders. E’ quanto afferma la Coldiretti sulla base degli ultimi dati Ismea/Nielsen dai quali emerge che si tratta di un’abitudine che coinvolge prevalentemente i consumatori nella fascia di età ...

Riforma Pensioni 2018 e Quota 100/ Coldiretti : “giovani via e denatalità - futuro incerto” (ultime notizie) : Riforma Pensioni 2018: ultime notizie su Quota 100 e Lavoratori Gravosi di oggi 19 giugno. La proposta di Confasl-Unsa su Quota 41 e la "risposta" di Di Maio al Sole 24 ore(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 18:18:00 GMT)

Alimenti - Coldiretti : storica inversione di tendenza - carne alla riscossa nel 2018 : storica inversione di tendenza con l’aumento di oltre il 5% della spesa delle famiglie italiane per la carne nel 2018, il valore più alto degli ultimi sei anni che avevano fatto registrare un brusco calo dei consumi. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti su dati Ismea relativi al primo trimestre del 2018 divulgata in occasione della Giornata nazionale della bistecca #bisteccaday con l’apertura al pubblico dei Giardini Reali per il ...

Latte - Coldiretti : “Nel 2018 +5% dell’export lattiero caseario” : Le esportazioni dei prodotti lattiero caseari crescono del 5% nel 2018 trainate soprattutto dalle vendite dei formaggi che raggiungono il massimo storico di sempre. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sui dati Istat relativi al primo trimestre di quest’anno, a commento dei dati presentati da AssoLatte in occasione della sua 73esima assemblea annuale a Milano. Mai così tanto formaggio italiano è stato venduto all’estero dove in cima ...

BAYER CANCELLA MARCHIO MONSANTO/ Si chiude il 7 giugno 2018 - affare da 66 miliardi : nota di Coldiretti : BAYER CANCELLA MARCHIO MONSANTO, giovedì 7 giugno 2018 si concluderà la fusione da 66 miliardi di dollari, è arrivato il via libera dell'Antitrust, protesta degli ambientalisti(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 13:21:00 GMT)

Coldiretti : export Made in Italy calato dell’1 - 2% nel 2018 in Russia : Le esportazioni Made in Italy sono calate dell’1,2% nel 2018 in Russia dove è in vigore l’embargo totale per una importante lista di prodotti agroalimentari con il divieto all’ingresso di frutta e verdura, formaggi, carne e salumi ma anche pesce, provenienti da UE, Usa, Canada, Norvegia ed Australia con decreto n. 778 del 7 agosto 2014, più volte rinnovato. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat relativi al ...

Iran - Coldiretti : il record +27% dell’export alimentare nel 2018 è a rischio : La decisione degli Stati Uniti di uscire dall’accordo con l’Iran mette a rischio il boom dell’export agroalimentare Made in Italy nella Repubblica islamica che nel primo bimestre del 2018 è cresciuto del 27% dopo aver fatto registrare nel 2017 il massimo storico con un valore di oltre 30 milioni di euro. Ad affermarlo è un’analisi di Coldiretti su dati Istat relativo al commercio estero, nel commentare la decisione del presidente degli Stati ...