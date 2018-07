Classifica Tour de France 2018 | Greg Van Avermaet in maglia gialla Nibali tallona

Tour de France 2018 - la Classifica generale dei favoriti. Rigoberto Uran al comando - Nibali a 23? : L’ottava tappa del Tour de France 2018 si è conclusa con la volata vincente di Groenewegen ma la frazione pianeggiante ha cambiato anche la classifica dei favoriti visto che Daniel Martin è incappato in una caduta ed è dunque giunto al traguardo attardato rispetto agli altri big. Rigoberto Uran guida la classifica generale dei favoriti con 6 secondi su Alejandro Valverde e 8” su Richie Porte. Chris Froome è a 17”, Vincenzo ...

Tour de France 2018 - Groenewegen vince in volata. La Classifica dopo la settima tappa : Il velocista Dylan Groenewegen, del Team Lotto NL-Jumbo, ha vinto la settima tappa del Tour de France 2018, da Fougeres a Chartres, 231 chilometri, la più lunga. L'olandese ha trionfato in volata ...

Tour de France 2018 - le altre Classifica : Sagan e Gaviria - che battaglia per la maglia verde : La settima tappa del Tour de France 2018 ha spostato qualcosina nella classifica a punti dove Peter Sagan e Fernando Gaviria continuano a darsi battaglia. Tutto immutato invece nella classifica per gli scalatori e in quella riservata ai giovani guidata ancora da Andersen. classifica A PUNTI (maglia verde): RANK RIDER RIDER NO. TEAM POINTS B P 1 PETER Sagan 111 BORA – HANSGROHE ...

Classifica Tour de France 2018 : Greg Van Avermaet rafforza la maglia gialla. 16° Vincenzo Nibali a 6? da Froome : Greg Van Avermaet si conferma in maglia gialla al termine della settima tappa del Tour de France 2018. Il Campione Olimpico ha guadagnato tre secondi allo sprint bonus e ha così rafforzato il primo posto in Classifica generale con 6” di margine su Geraint Thomas. Non cambia nulla tra i big che si sono mantenuti nella pancia del gruppo nel corso della frazione più lunga di questa Grande Boucle: distacchi sempre minimi tra Rigoberto Uran, ...

Tour de France 2018 - la Classifica dei favoriti : distacchi invariati tra i big. Nibali a 6” da Froome - Uran in testa : Tutto invariato nella classifica dei big al Tour de France 2018 al termine della settima tappa. La frazione più lunga della Grande Boucle non ha regalato colpi di scena, i favoriti per la conquista della maglia gialla a Parigi si sono risparmiati nella pancia del gruppo e così tutti i distacchi sono rimasti immurati. Rigoberto Uran risulta ancora il migliore con 6 secondi vantaggio su Alejandro Valverde, Richie Porte a 8”. Chris Froome a ...

Tour de France – Clamoroso colpo di scena - pesante penalizzazione per Dumoulin : ecco come cambia la Classifica generale : La giuria della corsa ha deciso di punire severamente il pessimo comportamento di Dumoulin, attribuendogli venti secondi di penalità nella classifica generale Un gesto pessimo, che non si dovrebbe vedere nel ciclismo, a maggior ragione durante il Tour de France. Tom Dumoulin però non si è fatto scrupoli e, dopo aver perso del tempo per una foratura durante la sesta tappa di oggi, ha pensato bene di usufruire per troppo tempo della scia ...

Tour de France 2018 - Daniel Martin : “Vittoria bellissima - guarderò anche la Classifica generale” : Daniel Martin ha vinto la sesta tappa del Tour de France 2018: l’irlandese ha piazzato un eccellente attacco nell’ultimo chilometro del Mur de Bretagne e ha fatto la differenza nei confronti di altri avversari che puntavano al successo su questa ascesa come Alaphilippe, Gilbert, Valverde e Sagan. La frazione è stata molto movimentata con il vento del tratto iniziale che ha spezzato il gruppo, poi le forature di Dumoulin e Bardet ...

Tour de France 2018 - la Classifica dei favoriti : Uran in testa - Vincenzo Nibali a 6” da Froome - bene Porte e Valverde : Non sono mancati gli scossoni nella sesta tappa del Tour de France 2018. La frazione che conduceva il gruppo in cima al Mur de Bretagne ha riscritto la classifica generale per quanto riguarda i big, i favoriti per la conquista della maglia gialla finale a Parigi. Tom Dumoulin e Romain Bardet hanno infatti pagato a caro prezzo una foratura, dunque ora il migliore è Rigoberto Uran con 6 secondi di vantaggio su Alejandro Valverde (che ha preso ...