Ciclismo | Europei Under23 femminili 2018 | altra medaglia azzurra Letizia Paternoster

Ciclismo - Europei junior 2018 : altra medaglia per Vittoria Guazzini! Argento nella gara in linea dominata dalla russa Gareeva : Dopo lo splendido oro nella cronometro, Vittoria Guazzini conquista la medaglia d’Argento nella gara in linea agli Europei junior di Ciclismo. Sull’impegnativo percorso di 75 km attorno alla città di Zlin (Repubblica Ceca), la 17enne toscana si è imposta nello sprint delle inseguitrici, alle spalle dell’irraggiungibile russa Aigul Gareeva, che ha conquistato il titolo con oltre 6’ di vantaggio al traguardo. Gareeva aveva attaccato da lontano, ...

Ciclismo – Europei Brno U23 : Affini campione crono : Europei Brno: Affini è campione europeo crono. Dopo aver sfiorato il podio agli Europei dello scorso anno, il 22enne mantovano si conferma uno degli atleti più in forma del momento e coglie il suo secondo titolo continentale dopo quello juniores nel 2014. Sfortunato Sobrero, che fora e chiude 19° Si chiude così la prima parte di questi Europei, quella dedicata alle crono, con un bottino lusinghiero per la spedizione azzurra: due medaglie ...

Ciclismo - Europei U23 2018 : Edoardo Affini in trionfo - Campione a cronometro. La locomotiva di Mantova batte tutti : Italia sugli scudi a Brno (Repubblica Ceca) dove si stanno disputando gli Europei giovanili di Ciclismo. Dopo il trionfo di Vittoria Guazzini e il bronzo di Antonio Tiberi nelle prove contro il tempo tra gli juniores, oggi pomeriggio è arrivato il sigillo di Edoardo Affini che si è laureato Campione d’Europa a cronometro tra gli U23. Il Mantovano, che in questa stagione aveva conquistato il prologo del Giro Baby e la medaglia d’oro ...

Ciclismo - Europei juniores 2018 : Antonio Tiberi bronzo nella cronometro. Doppietta belga - vince Evenepoel : Altra medaglia per l’Italia agli Europei giovanili di Ciclismo in corso di svolgimento a Brno (Repubblica Ceca). Dopo il trionfo di Vittoria Guazzini nella prova contro il tempo di ieri, oggi Antonio Tiberi ha conquistato un bel bronzo nella cronometro juniores: prova eccezionale per l’azzurro, al primo anno in questa categoria, che ha chiuso a 40” dal vincitore Remco Evenepoel. Il belga, grande favorito della vigilia, ha ...

Ciclismo - Europei junior 2018 : medaglia d’oro per Vittoria Guazzini nella cronometro : Subito un grandissimo risultato per l’Italia negli Europei di Ciclismo su strada junior e under 23 in corso di svolgimento in Repubblica Ceca, precisamente a Brno. nella prova della cronometro individuale donne juniores, Vittoria Guazzini ha agguantato la medaglia d’oro con il tempo di 17’00″40″ sugli 11,5 chilometri percorsi. In casa azzurra è il terzo successo di fila nella manifestazione dopo quelli di Lisa ...

Ciclismo su pista - Europei 2018 : il calendario completo. Date - programma - orari e tv : Dal 2 al 7 agosto 2018 andranno in scena gli Europei di Ciclismo su pista. Ad ospitare l’evento di portata continentale il velodromo “Sir Chris Hoy” (o Emirates Arena) di Glasgow, in Scozia (Gran Bretagna). La nazionale italiana negli ultimi anni sta crescendo notevolmente, nell’edizione precedente la spedizione azzurra è tornata a casa con un bottino di sei medaglie, di cui due del metallo più pregiato. Diversi atleti ...

Ciclismo - Europei 2018 : il calendario completo. Date - programma - orari e tv delle prove su strada e a cronometro : Gli Europei di Ciclismo su strada di svolgeranno a Glasgow (Gran Bretagna) dal 5 al 12 agosto. L’evento farà parte dei nuovi European Championships, competizione multisportiva che assegnerà i titoli continentali di diversi sport. Saranno quattro i titoli in palio, con le prove in linea e a cronometro per entrambi i sessi. Il programma si aprirà domenica 5 con la prova in linea femminile (130 km), poi mercoledì 8 si disputeranno entrambe le prove ...

Ciclismo - Campionati Italiani 2018 : una crescita mostruosa per Elia Viviani. Il Tricolore è un anticipo verso gli Europei di Glasgow : 6 agosto 2017, ad Herning si corre la prima vera edizione dei Campionati Europei di Ciclismo, dedicata ai professionisti: chi vince si porta a casa la maglia continentale. L’Italia c’è, con Davide Cassani che prepara una squadra perfetta per il percorso danese (prevalentemente pianeggiante): il treno è eccezionale, Elia Viviani si gioca la volata con Alexander Kristoff e viene sconfitto per pochissimi centimetri al fotofinish dallo ...