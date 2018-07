Cicciolina fa ricorso contro il taglio del vitalizio | ' È una decisione illegittima'

Blastingnews

(Di sabato 14 luglio 2018) Ilona Staller, in arte, è stata una delle pornodive più celebri degli anni '80, ma è famosa anche per essere stata la prima performer del genere 'adult' a fare il suo ingresso in parlamento. Nel 1985 la Staller si iscrisse al Partito Radicale, schierandosil'uso dell'energia nucleare in Italia ed a favore dei diritti umani. Nel 1987 venne inserita nelle liste elettorali del partito per partecipare alle Elezioni Politiche e grazie a 20.000 preferenze venne eletta deputata. Ildei vitalizi La pornodiva ungherese naturalizzata italiana ha fatto parte dell'assemblea di Montecitorio per tutta la durata della X Legislatura, dal 1987 al 1992. In questo periodo, come tanti altri suoi colleghi, ha maturato ilparlamentare. Si tratta di un'indennità simile ad una rendita concessa al termine del mandato e che si protrae per tutta la vita. Questo beneficio viene ...