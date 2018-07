“Chi si rivede!” Riecco Gianluca Vacchi | ecco come ritroviamo Mr Enjoy

caffeinamagazine

: RT @Fuoridalleuro: Toh chi rivede, Zuccaro il procuratore che per aprire un fascicolo contro le ong criminali ha dovuto sostenere un 'esame… - TortoricAurelio : RT @Fuoridalleuro: Toh chi rivede, Zuccaro il procuratore che per aprire un fascicolo contro le ong criminali ha dovuto sostenere un 'esame… - _sconfinati_ : i dati aiutano a leggere la realtà, ma è necessaria l’onestà intellettuale di chi rivede le proprie precomprensioni… - gieffeci71 : RT @Fuoridalleuro: Toh chi rivede, Zuccaro il procuratore che per aprire un fascicolo contro le ong criminali ha dovuto sostenere un 'esame… -

(Di sabato 14 luglio 2018) Era scomparso dalle scene, ma adesso è tornato., cinquantun anni il prossimo 5 agosto, si autoproclama una popstar del lifestyle e lo fa dalle colonne del Corriere.it, che ha deciso di intervistarlo e capirevive dopo il clamore degli anni passati.. Con 11 milioni e mezzo di follower e 100 milioni di visualizzazioni del nuovo singolo Love,è per sua definizione un intrattenitore globale. Mentre cammina per la villa di Ibiza, risuonano le campanelle delle cavigliere del Rajasthan. ‘’Sono del 1800, vibrano anche durante le serate all’Amnesia’’. Il club ibizenco, tempio della house music, ospiterà tutti i mercoledì dell’estate, per 12 serate di fila, il suo djset Vibra. Si parla di un compenso in generale per i suoi DJ set nel mondo che oscilla tra i 30 e i 100 mila euro a serata. ‘’Non si eredita niente, – ha raccontato– e cose vanno ...