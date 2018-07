huffingtonpost

- HuffPostItalia : Chi rimpiange la lira non è un cigno nero -

(Di sabato 14 luglio 2018) Se ancora nel 2018 il 22% degli italiani, secondo un sondaggio di Sky, vuole tornare alla, significa che non sono matti visionari, un problema c'è. Per questo il clamore suscitato dalle dichiarazioni del ministro delle Politiche Comunitarie, Paolo Savona, che ha evocato la possibilità che l'uscita dalla moneta unica possa essere decisa all'estero va dunque interpretato bene, senza spocchia, pensando a chi in Germania, nel Bundestag, già si interroga sul livello di default delle banche italiane. Anche qui, non si tratta di una allucinazione.Senza voler riaprire vecchie ferite come ad esempio il tasso di cambio che a molti parve eccessivo (1.936,27 lire per un euro) perché proveniente da un regime fisso legato agli ultimi due anni di Ecu, qualche calcolo aggiornato è fondamentale. I dati, contenuti nel saggio L'euro è di tutti, illustrano ...