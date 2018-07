Chi è il nuovo tecnico del Chelsea Maurizio Sarri?

Chi è Intelligente Vive Più A Lungo - Ma è Più Predisposto All'ansia : Un Nuovo Studio Rivela Il Collegamento : Si fa presto a parlare di intelligenza. Per la scienza si tratta di un connotato molto più complesso. In particolare, gli scienziati stanno lavorando per identificare esattamente i geni che trovano espressione in una mente brillante. Ci sono ...

«Hai la pancia - sei di nuovo incinta?» : Chiara Ferragni - l'abito aderentissimo svela il pancino : Un abito aderentissimo in latex color cipria per la prima serata dell'addio al nubilato. Questo l'outfit scelto da Chiara Ferragni per la cena a Ibiza con i suoi amici e prontamente condiviso...

BARCONE CON 450 MIGRANTI VERSO LAMPEDUSA : SALVINI ChiUDE PORTI/ Ultime notizie Italia vs Malta : nuovo capitolo : MIGRANTI, BARCONE con 450 clandestini VERSO l'Italia: SALVINI, "PORTI chiusi ovunque". Il Ministro contro Malta: "era in acque loro, sappiano che noi abbiamo già dato e non accogliamo"(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 23:52:00 GMT)

Cristiano Malgioglio/ Nuovo singolo e prossimi impegni TV : Venier - Chiambretti oppure d’Urso? : Cristiano Malgioglio, parla dei suoi progetti dopo la calda stagione estiva: Nuovo singolo e prossimi impegni TV, chi sceglierà tra Venier, Chiambretti o d’Urso?(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 18:36:00 GMT)

Salvini cerca riscatto dopo lo sChiaffo del caso Diciotti : "Nuovo barcone con 450 migranti non può attraccare in Italia" : Matteo Salvini in cerca di riscatto, nel contrasto agli sbarchi "io non mollo, anzi" scrive in un post su Facebook. dopo lo schiaffo subito ieri sul caso della nave Diciotti, sbarcata a Trapani senza che nessuno mettesse le manette richieste dal ministro dell'Interno ai due presunti scafisti ghanesi imbarcati dalla Vos Thalassa, promette di nuovo battaglia. Stavolta a finire nel mirino del leader del Carroccio è un barcone con a bordo 450 ...

ZucChi : nominato il nuovo Direttore Finanziario : Il Cda della Vincenzo Zucchi ha annunciato che Antonio Bulfoni è stato nominato Direttore Finanziario e Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari. "Laureato in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Verona, Antonio Bulfoni ha maturato un'esperienza ultradecennale in ambito amministrativo e Finanziario ed in particolare nella gestione di ...

'Se ci sei tu' - il nuovo singolo di Rosa Chiodo : PRIMAPRESS, - NAPOLI - E' in uscita "Se ci sei tu", il nuovo singolo di Rosa Chiodo, realizzato in collaborazione con un altro grande interprete della musica italiana, da sempre estimatore del ...

Fondo Elliot : Chi è Paul Singer - nuovo proprietario del Milan : ... ha ottenuto la proprietà e quindi il controllo della società che fino a oggi ha detenuto la maggioranza del club, la Rossoneri Sport Investment Luxemburg dell'investitore cinese Yonghong Li. Il ...

RisChio listeria - nuovo riChiamo : stavolta tocca al prosciutto cotto Fiorucci : C'è un nuovo "allarme" listeria: dopo i ritiri di verdure e ortaggi surgelati dei giorni scorsi...