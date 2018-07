Chemical Brothers pronti ad arrivare a Milano | Il segreto è l' immaginazione

Chemical Brothers : «Sempre dritti per la nostra strada verso il nuovo» : Tom Rowlands e Ed Simons hanno scritto pagine indelebili del libro della storia della musica. Ventuno anni dopo il Grammy Awards conquistato con un disco elettronico in una categoria rock, il duo londinese, adottato e cresciuto nella Madchester dei New Order, dei Joy Division, degli Happy Mondays, di Tony Wilson e del club Haçienda, continua ad andare dritto per la sua strada. Con estrema coerenza, senza sovrastrutture, senza pregiudizi, senza ...