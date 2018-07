Chelsea | Sarri e le dure regole inglesi | vietate le sigarette Ma occhio anche alle

Chelsea - Maurizio Sarri nuovo allenatore/ Avvocato Napoli : "Blues non potranno più trattare con noi" : Maurizio Sarri al Chelsea , è ufficiale, ultime notizie: accordo fino al 2021 e ingaggio da 6.4 milioni di euro lordi. Inizia la nuova avventura londinese dell'ex tecnico del Napoli (Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 16:21:00 GMT)

Chelsea - dopo Sarri è ufficiale anche Jorginho : Il Chelsea si accaparra due dei pezzi pregiati del Napoli dello scorso anno, dopo l’arrivo di Sarri ecco anche il regista Jorginho dopo l’allenatore Maurizio Sarri, il Chelsea ha ufficializzato anche il passaggio al club londinese del centrocampista Jorginho. Il giocatore brasiliano ha firmato un contratto per 5 stagioni e vestirà la maglia n.5. “Sono entusiasta di approdare al Chelsea, non è facile far parte di una ...