Chelsea | dopo Sarri c' è Jorginho | contratto fino al 2023

Chelsea - dopo Sarri è ufficiale anche Jorginho : Il Chelsea si accaparra due dei pezzi pregiati del Napoli dello scorso anno, dopo l’arrivo di Sarri ecco anche il regista Jorginho dopo l’allenatore Maurizio Sarri, il Chelsea ha ufficializzato anche il passaggio al club londinese del centrocampista Jorginho. Il giocatore brasiliano ha firmato un contratto per 5 stagioni e vestirà la maglia n.5. “Sono entusiasta di approdare al Chelsea, non è facile far parte di una ...

Calcio : il Chelsea ufficializza la nomina di Sarri - è lui il dopo-Conte : Il Chelsea ha ufficilaizzato la nomina di Maurizio Sarri come nuovo allenatore, dopo l'esonero di Antonio Conte. Il 59enne tecnico toscano ha firmato un contratto triennale con i Blues londinesi fino al 2021 con uno stipendio annuo pari a 6,4 milioni di euro lordi. Per Sarri - che diventa il 13mo allenatore del Chelsea in 15 anni di gestione di Roman Abramovich - è una nuova sfida dopo le ...

HIGUAIN AL Chelsea/ Accordo con la Juventus per 60 milioni? L'annuncio solo dopo quello di Sarri ai "Blues" : HIGUAIN al CHELSEA, Accordo con la Juventus trovato per 60 milioni? La cessione è più vicina! Si aspetta L'annuncio di Sarri, si parla anche di Morata

Chelsea - per il dopo Conte è sfida a tre : LONDRA - Il dopo Antonio Conte ? Ancora da definire, visto che l'italiano ha un altro anno di contratto e c'è una penale che blocca il club di Stamford Bridge. Secondo l'Evening Standard resta ancora ...

Chelsea MANNING TENTA IL SUICIDIO A MILANO/ Paura dopo foto sul cornicione : ora è al sicuro : CHELSEA MANNING, ex soldato e attivista digitale ha annunciato su Twitter i suoi propositi suicidi postando una foto su un cornicione a MILANO: come sta?

Chelsea - Morata furioso dopo la finale : l'urlo nel tunnel : 'Succhiateci il...' : Nella vittoria del suo Chelsea nella finalissima di FA Cup contro il Manchester United di Josè Mourinho , non ha avuto un grande ruolo: anzi, la sua stagione, dopo un buon inizio, si è persa nei ...

Fa Cup - Chelsea : Rüdiger si scatena con un ballo sfrenato dopo il trionfo : Il difensore tedesco, eletto man of the match, celebra così il successo contro il Manchester United: guarda il video

