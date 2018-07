“Che mi avete fatto?” Si addormenta dal dentista e si sveglia piena di sangue

caffeinamagazine

(Di sabato 14 luglio 2018) Un vero e proprio incubo per molti di noi, che anche quando si recano nello studio delper delle banali operazioni di routine non riescono proprio a non farsi assalire dall’ansia. Meglio, allora, non provare nemmeno a mettersi nei panni di questa donna, che dopo essersi rivolta a uno specialista per un problema apparentemente da poco, la rimozione di un dente del giudizio che la stava facendo impazzire dal dolore, si è trovata a fare i conti con delle conseguenze decisamente indesiderate. Nello specifico, Kayley McEwan di 31 anni ha scoperto di avere un orribile squarcio su una guancia e una profonda ferita al labbro inferiore. Il tutto a causa di un incidente che l’ha lasciata con dei danni permanenti alle terminazioni nervose di quella zona del viso: ilera infatti improvvisamente scivolato mentre stava estraendo il dente e, cadendo, le aveva ...