Che gaffe alla parata francese del 14 luglio | in cielo una bandiera sbagliata

Chelsea - Sarri e le dure regole inglesi : vietate le sigarette. Ma occhio anChe alle gaffe... : "Fumo di Londra": stando all'enciclopedia colore variante tra il grigio cenere e il grigio, oppure film del 1966 di e con Alberto Sordi. Ma anche tema caldo in casa Chelsea. Sarri è ufficiale, e per ...

Giorgia Rossi - una vita a “latte e… calcio” con qualChe gaffe : “una volta ho confuso Tacchinardi con il mio fidanzato” : Giorgia Rossi è la donna protagonista di questi Mondiali di Russia 2018, la bella giornalista rilascia un’intervista in cui confessa la gaffe commessa con Alessio Tacchinardi Giorgia Rossi è l’esperta di calcio che non ti aspetti. Professionale, tecnica e bellissima, la 31enne di Roma ha una passione sconfinata per lo sport più amato d’Italia e anche per questo è stata eletta madrina indiscussa di questi Mondiali di ...

Gaffe di Siri in tv - sottosegretario non ricorda Che Toninelli è ministro : QUESTO È MERAVIGLIOSO Armando Siri, sottosegretario della Lega alle Infrastrutture e Trasporti non sa nemmeno chi è il ministro del suo stesso ministero. Imbarazzante forte. #Toninelli sarà contento ...

BELEN RODRIGUEZ IN BALALAIKA/ La gaffe su Maria De Filippi - Nicola Savino la bacChetta : Il ruolo di BELEN RODRIGUEZ in BALALAIKA qual è? La showgirl argentina ha dimostrato di saper cantare, ballare e condurre e allora perché è finita a fare la bella statuina su Canale 5?(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 12:42:00 GMT)

Ora o mai più - Rai 1/ Diretta : vincitore e classifica seconda puntata - gaffe di Orietta Berti Che canta Arisa : Ora o mai più, anticipazioni del 15 giugno: classifica e eliminato della seconda puntata. Francesca Alotta al posto di Donatella Milani costretta ad abbandonare il programma.(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 23:53:00 GMT)

MEGHAN MARKLE / Il primo impegno ufficiale con la regina Elisabetta II tra sorrisi e qualChe gaffe : MEGHAN MARKLE ha partecipato al suo primo evento pubblico senza il marito Harry: insieme a lei c'era niente meno che la regina Elisabetta II alla quale ha rivolto sorrisi di intesa.(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 08:22:00 GMT)

“Ma quello è un pene”. La gaffe a luci rosse Che fa impazzire i social : Scattare una foto e condividerla con il resto del mondo non è mai stato così facile come in questi ultimi anni, dove tutto quello che serve per mostrare le nostre immagini è un telefonino e un minimo di precisione. Un’operazione che molti di noi svolgono ormai con cadenza quotidiana e che però, proprio per questo, alle volte viene effettuata senza che la prudenza ci spinga a controllare meglio il risultato finale prima della ...

Russia 2018 - Che gaffe di Ramirez : il ct della Costa Rica non conosce Hazard : Eden Hazard è stato uno dei protagonisti della goleada del Belgio contro il Costa Rica: una prestazione che ha esaltato le qualità tecniche del trequartista del Chlesea e che hanno messo in crisi la ...

Formula Uno - la gaffe della modella Che sventola la bandiera a scacchi in anticipo : Il gran premio di Formula Uno del Canada ha visto la Ferrari di Sebastian Vettel grande protagonista del fine settimana di Montreal. Il tedesco, infatti, ha ottenuto la pole position e ha poi vinto la ...

F1 – Vettel e la gaffe di Winnie Harlow : “poteva essere pericoloso - non voglio pensare a quello Che sarebbe potuto succedere” : Sebastian Vettel e l’errore di Winnie Harlow sul traguardo del circuito di Montreal: le parole del ferrarista dopo la gaffe della modella canadese Da ieri sera non si fa altro che parlare della gaffe di Winnie Harlow, la famosa e bellissima modella con la vitiligine, amica di Lewis Hamilton, che ha sventolato la bandiera a scacchi al Gp del Canada con un giro d’anticipo. La modella canadese ha poi sdrammatizzato sui social, spiegando ...

Conte a Di Maio con microfono acceso : “questo lo posso dire?”/ Video - gaffe Premier Che non trova gli appunti : Le gaffe del Premier Conte: chiede a Di Maio con microfono acceso, "questo lo posso dire?", e la secca replica di Luigi "no". Poi non trova gli appunti del discorso(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 11:33:00 GMT)

Anna Falchi - la confessione e gli slip da Luttazzi/ Video - la gaffe a "Quelli Che..." sull'antisemitismo : Anna Falchi, La confessione di Peter Gomez in onda nella seconda serata di oggi, giovedì 6 giugno 2018: “Le mutandine che mi tolsi da Luttazzi? Le ha un feticista ma non posso dire il nome".(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 23:11:00 GMT)

Polemica sulla presunta gaffe di Conte Che non ricorda il nome del fratello di Mattarella : Polemica su una frase pronunciata dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante il suo discorso alla Camera. Conte ha fatto riferimento agli attacchi social subiti dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a cui è stato augurato di finire come il fratello, ucciso dalla mafia. Il presidente del Consiglio non ha pronunciato né il nome di Piersanti né spiegato come morì. Delrio, del Pd, ha poi attaccato Conte in aula: "Piersanti, si ...

“Che gaffe!”. Giuseppe Conte - primo scivolone social : il dettaglio Che lo ‘incastra’. Il premier posta una foto su Facebook e subito dopo scoppia la polemica in rete : Per il nuovo presidente del consiglio Giuseppe Conte non sono giorni facili, questi. Prima le polemiche, poi l’incarico ottenuto da Mattarella e poi, finalmente, il giuramento e il voto di fiducia. Al giorno d’oggi, ad accompagnare tutti questi importanti momenti, oltre alla stampa, ci sono anche i social. Lui ha aperto il suo profilo Facebook istituzionale proprio appena ricevuto l’incarico. E così, puntuale, ecco la ...