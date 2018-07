**Ceta : Di Maio - cavallo di Troia contro made in Italy - no a trattato** : Roma, 14 lug. (AdnKronos) – “Il Ceta è un cavallo di Troia che va respinto, è un trattato che permette ai falsi prodotti italiani come il Parmesan” di essere venduti all’estero, “è un trattato che svende il nostro made in Italy. Quando arriverà in aula sconfesseremo il vecchio governo”. Lo ha detto Luigi Di Maio in una diretta Fb in viaggio verso Matera dove sarà ad un’iniziativa nel pomeriggio. ...