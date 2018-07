Cesare Cremonini | una notte a San Siro su Rai 2 | ecco quando

superguidatv

(Di sabato 14 luglio 2018) Rai 2 celebracon una serata evento registrata presso lo Stadio Sandi Milano:andrà in onda Sta per arrivare su Rai 1 una serata evento dedicata a uno dei più grandi protagonisti della scena musicale italiana contemporanea. Si tratta di, cantautore di successo che quest’estate ha portato la sua musica per la prima volta negli Stadi.andrà in onda la serata evento “: unaa San“.tour, “unaa San” arriva su Rai 2 Martedì 17 luglio in prima serata su Rai2 andrà in onda la serata evento “: unaa San“. Per la prima volta in assoluto il cantautore bolognese si è esibito in un luogo simbolo, da sempre considerato il tempio dei live del nostro Paese. Naturalmente parliamo dello Stadio di Sandi Milano ...