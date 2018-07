Cavani al Napoli? De Laurentiis | riduciti lo stipendio e chiamami Ultime

Napoli - De Laurentiis : 'Cavani mi chiami e si riduca lo stipendio' : 'So che tutti quanti vorrebbero un top player come Cavani. Cavani guadagna 20 milioni ogni 10 mesi. Ha il mio numero di telefono: mi chiama, mi parla, si riduce lo stipendio, mi mette in condizione di ...

Napoli - De Laurentiis : "Cavani se vuole tornare si riduca lo stipendio" : Serata scoppiettante ieri nel primo incontro fra tifosi e squadra nel ritiro in Trentino. Il presidente De Laurentiis che riparla di campionato falsato, Insigne che ammette di aver pagato ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis : 'Cavani? Mi chiami e si riduca l'ingaggio - andò via per soldi' : E' iniziata da qualche giorno la stagione del Napoli, al lavoro nel ritiro di Dimaro. Sta nascendo la nuova squadra azzurra con Carlo Ancelotti e con i nuovi acquisti, ai quali si aggiungerà ...

Napoli - i tifosi sognano Cavani per rispondere a Ronaldo : la situazione : Ai microfoni di Fox Sport , Luis Cavani , padre del calciatore, pochi giorni fa non ha nascosto l'amore dell'uruguaiano per la città partenopea. Parole che si aggiungono a quelle del calciatore, che ...

Calciomercato. Cavani al Napoli - Conte sulla panchina del Milan : De Laurentiis punta a rafforzare il Napoli e per farlo guarda a Cavani che ha già ricevuto il benestare di Ancelotti. Il giocatore

Cavani Napoli - Ciro Venerato conferma : 'Nessuna trattativa - solo fake news' : ... coinvolgendo ADL, il PSG, Cavani e l'agente e secondo voi nessuno direbbe mezza cosa anche ai media francesi? E' il classico esempio di fake-news, sta inondando anche il calcio dopo la politica. Le ...

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di venerdì 13 luglio in DIRETTA : Napoli forte su Cavani! L’Inter punta Vrsaljko : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI IERI 12 luglio Buongiorno agli appassionati di calcio: venerdì 13 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad ...

Calciomercato Napoli - è Cavani la risposta a Cristiano Ronaldo : i dettagli di un’operazione tutt’altro che impossibile : La Juventus acquista Cristiano Ronaldo, ma il Napoli non intende stare a guardare: De Laurentiis proverà a regalare ‘El Matador’ a Carlo Ancelotti Il grande colpo dell’estate, qualcuno giura di tutte le estati della Serie A, è stato senza dubbio Cristiano Ronaldo alla Juventus. Il club bianconero, già dominatore del calcio italiano degli ultimi anni, ha aumentato ancor di più il gap con tutte le dirette concorrenti per la ...

Jorginho al Chelsea con Sarri - il Napoli sogna Benzema o Cavani : DA Benzema A Cavani - Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , il Napoli non sta a guardare. De Laurentiis come risponderà al colpo Cristiano Ronaldo alla Juve? Chiederà al d.s. Giuntoli di chiudere ...

Cavani al Napoli?/ Ultime notizie - dall'infortunio ai Mondiali al punto interrogativo sul futuro : Cavani al Napoli? Ultime notizie, dall'infortunio ai Mondiali al punto interrogativo sul futuro del calciatore. Al momento il Matador è impegnato in Russia con la maglia dell'Uruguay.(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 23:35:00 GMT)

Mercato il Napoli sogna Cavani - il Barca vuole Willian. E Bonucci è tentato da un avventura all estero : Juventus o Napoli sono le destinazioni possibili in Italia', ha dichiarato a RMC Sport il procuratore. Il Mercato della Roma è iniziato bene, ma adesso alla partenza di Nainggolan potrebbe ...

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di lunedì 2 luglio in DIRETTA : sogno Juve - arriva Cristiano Ronaldo? Suggestione Cavani per il Napoli : Buongiorno agli appassionati di calcio: lunedì 2 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad iniziare per un mercato che sarà fortemente ...

Calciomercato : ritorno di fiamma Napoli-Cavani ma c'è anche la Juve : Lo cerca la Juve, ma voci che filtrano dal suo entourage dicono che tornerebbe molto volentieri a Napoli. In ogni caso, il destino di Edinson Cavani potrebbe a breve separarsi da quello del Psg, dopo ...

Calciomercato Napoli : suggestiva idea Cavani in uscita dal PSG - Ancelotti ci pensa : Calciomercato Napoli- La squadra partenopea è alla ricerca di un attaccante di razza, di una vera e propria prima punta, visto che, negli ultimi due anni, dopo la partenza di Higuain, non ce l’ha mai avuto. Milik, infatti, non ha del tutto convinto, alla luce dei vari infortuni che hanno frenato il giovane polacco. suggestiva l’idea venuta in mente a De Laurentiis ed Ancelotti: riportare a “casa” Edison Cavani, in uscita ...