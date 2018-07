Catania | “piazza ordigno in ospedale per vendicarsi del licenziamento” | fermato

ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 luglio 2018) Volevadel suo licenziamento dall’Garibaldi Centro di: per questo Alessandro Ferrari ha piazzato all’interno della clinica unincendiario costruito artigianalmente. Con questa accusa la Polizia di Stato hal’uomo di 47 anni. Il congegno, composto da 17 flaconi di plastica contenenti benzina, era stato collegato a un timer e doveva scoppiare nella notte tra l’8 ed il 9 luglio scorso, ma non è scattato perché la spina è stata staccata dalla presa elettrica. Ferrari, ex addetto ai sistemi informatici dell’, aveva posto l’nel tardo pomeriggio del 6 luglio all’interno del suo ex luogo di lavoro. Gli agenti della squadra mobile sono intervenuti il 9 luglio in seguito alla segnalazione della struttura ospedaliera. Dopo aver perquisito la zona hanno trovato i flaconi di plastica, da mezzo litro ciascuno, ...