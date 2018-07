Caso Vos Thalassa - scatta il fermo per i due migranti indagati - : Le indagini della procura di Trapani hanno accertato il loro ruolo nell'aggressione subita dall'equipaggio della nave che li aveva soccorsi al largo della Libia. Salvini: "Grazie"

Abbiamo chiesto alla guardia costiera libica la loro versione dei fatti sul Caso Vos Thalassa : I migranti salvati dal rimorchiatore Vos Thalassa si sono ribellati e hanno minacciato e sequestrato l'equipaggio perché non volevano tornare in Libia. Lo conferma all'Agi la Guardia costiera libica, coinvolta nel salvataggio. "Il rimorchiatore era stato noleggiato dalla Libia per le operazioni logistiche a supporto di alcune piattaforme petrolifere a largo delle nostre coste e, con il coordinamento della Guardia ...