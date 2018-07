: Caso riciclaggio,Gattuso:è atto dovuto - TelevideoRai101 : Caso riciclaggio,Gattuso:è atto dovuto - brn_killers : RT @SoloMilan82: Guarda caso anche la Gazzetta riporta riciclaggio nel titolo e il reato corretto nell'articolo... Poi non dite che non c'e… - Lele070814 : RT @SoloMilan82: Guarda caso anche la Gazzetta riporta riciclaggio nel titolo e il reato corretto nell'articolo... Poi non dite che non c'e… -

"E' unper la mia posizione di ex socio di una società sulla quale si è attenzionata l'attività di indagine". L'allenatore del Milan,, respinge in una nota ogni addebito sull'inchiesta di Ivrea che lo vede imputato percon altri 42. "L'indagine verte su un soggetto che solo indirettamente risulta essere collegato a quella società", da cui lui stesso è uscito "dopo un breve periodo" e nella quale "non ha mai ricoperto alcun ruolo operativo, possedendo solo una quota del capitale sociale",scrive.(Di sabato 14 luglio 2018)